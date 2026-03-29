KÜLTÜR VE SANAT:
Atatürk’ün bilinen ilk portresi Anıtkabir’de ziyaretçilerini bekliyor

Çanakkale Savaşları’nın en çetin günlerinde, Avusturyalı bir ressamın fırçasından çıkan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinen ilk portresi olma özelliğini taşıyan eser, Anıtkabir’de sergileniyor. (HABER VE FOTOĞRAFLAR: UĞUR TATAR)

29 Mart 2026 Pazar 13:34

Birinci Dünya Savaşı sırasında Avusturya-Macaristan İmparatorluğu adına resmî savaş ressamı olarak görev yapan ve Sultan V. Mehmed Reşad gibi dönemin üst düzey isimlerinin de portrelerini yapan Wilhelm Victor Krausz (1878–1959) tarafından yapılan portre, henüz 34 yaşındayken Anafartalar Grup Komutanı olarak askeri dehasını ispatlayan Mustafa Kemal Atatürk’ü betimliyor.


Savaş meydanından tuvale yansıyan bir ilk


1915 yılında, Çanakkale Cephesi'nin en kritik noktalarından biri olan Anafartalar'da Wilhelm Victor Krausz, Atatürk’ten izin alarak körüklü makinesi ile onun fotoğrafını çekmiş, daha sonra da 19x25,5 cm boyutlarında küçük bir ahşap levha üzerine yağlı boya ile bu eseri yapmıştır. Atatürk’ün bilinen ilk portresi olan bu eser, Atatürk’ün karakteristik yüz hatlarını ve mavi gözlerindeki kararlılığı çarpıcı bir şekilde yansıtmaktadır.

Bu eseri benzersiz kılan bir başka önemli özellik de tablonun sağ üst köşesinde dikey olarak Fransızca yazılmış olan “Moustapha Kemal Commandant de Groupes des Anafarta le 19.10.1915” yani “Anafartalar Grup Komutanı Mustafa Kemal 19.10.1915” şeklindeki nottur. Eserin sağ alt köşesinde ise sanatçının imzası yer almaktadır.

Wilhelm Victor Krausz tarafından bizzat Atatürk’e hediye edilen bu nadide eser, bugün Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde milli mücadelenin en değerli görsel belgelerinden biri olarak ziyaretçilerini bekliyor. (UĞUR TATAR)

Anahtar Kelimeler
çanakkaleÇanakkale SavaşlarıAtatürkMustafa Kemal AtatürkUğur TatarWilhelm Victor KrauszAnafartalar Grup Komutanı
