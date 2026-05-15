Askerlik Yemini Eden Özel Bireyler, Terhis Belgelerini Vali Aktaş’tan Aldılar

10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerinde “Temsili Askerlik Uygulaması” kapsamında Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanlığında gerçekleşen tören ile Kocaeli’de yaşayan özel bireyler üniforma giyip bir günlüğüne asker oldular.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Deniz Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı yaptığı konuşmada; özel bireyleri ve ailelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Temsili Askerlik Uygulaması kapsamında düzenlenen törenle bir günlüğüne askerlik yapan 34 özel birey ellerini şanlı Türk Bayrağımız ve silahların üzerine koyarak yeminlerini ettiler.

Yemin töreni sonrası erleri temsilen Deniz Er Yunus Emre Altın bir konuşma gerçekleştirerek askerlik gibi şerefli bir görevin bir gün bile olsa kendilerine yaşatılması noktasında emeği, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Deniz Er Adil Taşkın tarafından Yaş Kütüğüne devre plaketinin çakılması ile devam eden Yemin Töreni, Vali İlhami Aktaş ve protokol üyeleri tarafından özel bireylere terhis belgelerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Derince Kışlasında gerçekleştirilen törene; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Deniz Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan V. Hasan Soba, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Deniz Eğitim ve Öğretim Komt. Kurmay Başkanı Dz. Alb. Mustafa Doğan, İlçe Müftüsü Bedri Sinan Yazıcı, askeri personel ve törene katılan özel birey askerlerin aileleri katıldı.