Belde A.Ş.’ye engelli istihdamı ödülü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belde A.Ş., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerinde, “2025 Yılında Türkiye Genelinde En Çok Engelli İstihdam Eden Şirketler Kategorisi’nde” ödüle layık görüldü.

TÜRKİYE GENELİNDE BÜYÜK BAŞARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belde A.Ş., istihdam ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı. Şirket, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından organize edilen Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında verilen İstihdam Ödülü’nün sahibi oldu.

ÖDÜLÜ SGK BAŞKANI ELİTAŞ TAKDİM ETTİ

Ankara’da düzenlenen törende Belde A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Bolat, ödülü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yunus Elitaş’ın elinden aldı. Törende yaptığı konuşmada Belde A.Ş.’yi tebrik eden Elitaş, “Ülkemize ve istihdam dünyasına sağladığınız bu kıymetli katkılardan dolayı teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

Belde A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, alınan ödülün çalışanların özverili gayretleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın destekleriyle kazanıldığı belirtilerek, Kocaeli halkına hizmet üretmeye aynı kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.