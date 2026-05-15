banner1307
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Belde A.Ş.’ye engelli istihdamı ödülü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belde A.Ş., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen Sosyal Güvenlik Haftası etkinliklerinde, “2025 Yılında Türkiye Genelinde En Çok Engelli İstihdam Eden Şirketler Kategorisi’nde” ödüle layık görüldü.

Belde A.Ş.'ye engelli istihdamı ödülü

15 Mayıs 2026 Cuma 15:58

 TÜRKİYE GENELİNDE BÜYÜK BAŞARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Belde A.Ş., istihdam ve sosyal sorumluluk alanındaki çalışmalarıyla önemli bir başarıya imza attı. Şirket, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından organize edilen Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında verilen İstihdam Ödülü’nün sahibi oldu.

 

ÖDÜLÜ SGK BAŞKANI ELİTAŞ TAKDİM ETTİ

Ankara’da düzenlenen törende Belde A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Bolat, ödülü Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Yunus Elitaş’ın elinden aldı. Törende yaptığı konuşmada Belde A.Ş.’yi tebrik eden Elitaş, “Ülkemize ve istihdam dünyasına sağladığınız bu kıymetli katkılardan dolayı teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın artarak devam etmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

Belde A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, alınan ödülün çalışanların özverili gayretleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın destekleriyle kazanıldığı belirtilerek, Kocaeli halkına hizmet üretmeye aynı kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
1,5 milyar TL’lik dev ulaşım yatırımı için ilk adım 1,5 milyar TL’lik dev ulaşım yatırımı için...
KOCAELİ VALİLİĞİ VE KENT KONSEYİ’NDEN FEDAKÂR ANNELERE VEFA PROGRAMI KOCAELİ VALİLİĞİ VE KENT KONSEYİ’NDEN FEDAKÂR...
Askerlik Yemini Eden Özel Bireyler, Terhis Belgelerini Vali Aktaş’tan Aldılar Askerlik Yemini Eden Özel Bireyler, Terhis Belgelerini...
KSO BAŞKANI ZEYTİNOĞLU NİSAN AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRDİ KSO BAŞKANI ZEYTİNOĞLU NİSAN AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ...
GEBZE TİCARET ODASI SPONSORLUĞUNDA 7 ÜLKE, TEK HEDEF: TEKNOLOJİDE GÜÇLÜ TÜRK DÜNYASI GEBZE TİCARET ODASI SPONSORLUĞUNDA 7 ÜLKE, TEK...
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Osman Yılmaz Mahallesi’nde Esnafla Buluştu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Osman...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

1,5 milyar TL’lik dev ulaşım yatırımı...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesinde gerçekleştireceği dev ulaşım yatırımı için yapım...

Haberi Oku