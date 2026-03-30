ASAYİŞ:
Daire alevlere teslim oldu, 4 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 8 katlı bir apartmanın 1. katında çıkan yangında, evden kurtarılan kişinin de aralarında bulunduğu 4 kişi dumandan etkilenerek tedavi altına alındı.

30 Mart 2026 Pazartesi 09:51

Edinilen bilgiye göre, Donanma Mahallesi'nde yer alan 8 katlı binanın 1. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken apartmanın içini de yoğun duman kapladı. Alevlerin arasında kalan evdeki bir kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak diğer katlara sıçramadan söndürüldü. 
Yangın sırasında binayı kaplayan dumandan, evden kurtarılan vatandaşın da aralarında bulunduğu toplam 4 kişi etkilendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın nedeniyle alevlere teslim olan ev ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. 

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. 



İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de bıçaklanan şahıs dükkana sığındı Kocaeli'de bıçaklanan şahıs dükkana sığındı
Raf imalatı yapılan fabrika alevlere teslim oldu Raf imalatı yapılan fabrika alevlere teslim oldu
İzmit'te eğlence mekanına kurşun yağdıran şüpheliler aranıyor İzmit'te eğlence mekanına kurşun yağdıran şüpheliler...
Dilovası'ndaki yangın davasında faciadan önce işçiden dikkat çeken söz: “İçimde kötü bir his var“ Dilovası'ndaki yangın davasında faciadan önce...
Kocaeli'de 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika yangını davasında ikinci gün Kocaeli'de 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrika...
Kocaeli’de Uyuşturucu Operasyonları: 7 Tutuklama Kocaeli’de Uyuşturucu Operasyonları: 7 Tutuklama
Kocaeli'de bıçaklanan şahıs dükkana sığındı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak başında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya...

Haberi Oku