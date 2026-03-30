İzmit'teki silahlı saldırı öncesi şüphelilerin dönercideki görüntüleri ortaya çıktı: 9 gözaltı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğlence mekanına düzenlenen ve 3 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 9 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden birinin, olaydan dakikalar önce mekana sadece 950 metre uzaklıktaki bir dönercide sipariş verdiği ancak siparişi iptal ederek mekandan ayrıldığı anlar anbean kaydedildi.





Ömerağa Mahallesi'nde 27 Mart saat 00.30 sıralarında bir eğlence mekanına otomobille gelen kişi veya kişilerce ateş açılmıştı. Saldırıda işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), Cem Özer (49), emekli polis memuru Talip Çakır ile C.S. ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaralanmıştı.





Hastaneye sevk edilen yaralılardan Özer, Berberoğlu ve Çakır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Tedavileri süren diğer 2 yaralıdan birinin ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti. Hayatını kaybeden Berberoğlu'nun cenazesi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, Özer'in cenazesi İzmit'te, Çakır'ın cenazesi ise Sakarya'nın Karasu ilçesinde toprağa verilmişti.





İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıya ilişkin kapsamlı çalışma başlattı.



