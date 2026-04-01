Kocaeli’nin İlk Özel Araştırma Kütüphanesi: İKTAV

Kitaplar:
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi, bölgenin en dikkat çekici kültür ve araştırma merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

01 Nisan 2026 Çarşamba 10:00

İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi 


Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi, bölgenin en dikkat çekici kültür ve araştırma merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yarım asra yaklaşan bir bilgi birikiminin ürünü olan kütüphane, özellikle akademik çalışmalar yapan araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Gazeteci ve belgeselci İsmail Kahraman öncülüğünde kurulan kütüphane, yıllar boyunca biriktirilen kitap, dergi, gazete ve görsel arşivlerin sistemli şekilde korunması amacıyla hayata geçirildi. Kütüphanede on binlerce doküman, fotoğraf ve belgesel kayıtlarının yer aldığı geniş bir arşiv bulunuyor.

Kocaeli’de kültür ve araştırma alanında önemli bir adım atıldı. İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi bünyesinde kurulan kütüphane, Kütüphaneler Haftası kapsamında düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı. Açılışla birlikte “Kocaeli ve Gebze Kitapları Sergisi” de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Gebze’de hayata geçirilen kütüphane, Kocaeli’nin ilk özel araştırma merkezi kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. Proje, İsmail Kahraman öncülüğünde gerçekleştirildi. Aynı zamanda Devri Alem yapımcısı olan Kahraman’ın uzun yıllara dayanan çalışmaları, bu merkezde somut bir kültür hazinesine dönüştü.



Devri Alem TV ve Belgeselcinin Not Defteri

Kütüphanede, 44 yıllık birikimle oluşturulan on binlerce kitap, dergi ve gazete okuyucuların hizmetine sunuluyor. Bunun yanı sıra Devri Alem arşivine ait belgesel video kayıtları, fotoğraflar ve görsel materyaller de dikkat çeken koleksiyonlar arasında yer alıyor.

İsmail Kahraman, dünyanın birçok ülkesini gezerek edindiği izlenimleri belgesellerle sınırlı bırakmayıp kitaplaştırarak kalıcı bir kültürel mirasa dönüştürmektedir. Aynı zamanda Kocaeli’nin tarihini araştırarak yerel kültürü kayıt altına almayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflemektedir.

Devr-i Alem programının yapımcısı ve sunucusu olan Kahraman, uzun yıllara dayanan deneyimiyle çalışmalarını TGRT Belgesel ekranlarında sürdürmektedir. Ayrıca gazetecilik ve belgeselcilik birikimini “Belgeselcinin Not Defteri” ile yazılı hale getirerek arşivlemekte ve okuyucularıyla paylaşmaktadır.

Belgeselcinin Not Defteri: https://belgeselciismailkahraman.wordpress.com/?_gl=1*rb0hlz*_gcl_au*MTU2ODk2NTg0MC4xNzczNzMxNDcx


Devri Alem Tv: https://www.youtube.com/@TVDevriAlem


Kitapları incelemek için: https://www.kitapyurdu.com/yayinevi/devri-alem-tv/11692.html?srsltid=AfmBOoobTyYbXlOuETeDNje6PNTmolC4oW0oQHbsCi0UD1nuW2t0EgWQ




Haber: Meldanur Çakır





banner982
