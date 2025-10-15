Kitaplar:
Kurtuluş Savaşı’nın 100. Yılı Anısına: Giresun – Espiye

Gazeteci-Yazar İsmail Kahraman, Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılı kapsamında Doğu Karadeniz ve Giresun’un Harşit bölgesinde verilen destansı mücadeleyi ele aldığı çalışmasında, tarihi gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor.

15 Ekim 2025 Çarşamba 23:15

Birinci Cihan Harbi’nde bölgedeki direnişin incelenmeden, Milli Kurtuluş Savaşı’nın Afyon, Haymana ve Polatlı cepheleri ile 42. ve 47. Giresun Gönüllü Alaylarının mücadelesi tam olarak anlaşılamıyor.

Kahraman, eserinde Giresun’un Harşit Vadisi’ndeki direnişin önemine dikkat çekiyor: “Doğu Karadeniz, düşmandan 1918’de kurtulmuş, Mustafa Kemal Paşa ise 1919’da Milli Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkmıştı. Giresun uşakları, Topal Osman Ağa ve Hüseyin Avni Alparslan komutasında 16 ay boyunca Harşit Vadisi’ni savunarak düşmana geçit vermedi. Bir Çanakkale, bir de Harşit geçilememiştir” diyor.

Kahraman’ın araştırması, Giresun’un milli mücadeledeki yerini ve bölgenin kahraman evlatlarını gözler önüne seriyor. Çalışma, tarih meraklıları ve milli mücadeleye ilgi duyanlar için eşsiz bir kaynak niteliğinde.

Kitap Adı: Kurtuluş Savaşı’nın 100. Yılı Anısına Giresun – Espiye
Yazar: İsmail Kahraman
Kitabı okumak için (dijital): https://www.ismailkahraman.net/?p=251
Belgesel Linkler
Espiye Belgeseli: https://youtu.be/kvHrxHavZdc
Giresun Espiye Gülburnu Köyü Belgeseli: https://youtu.be/gj88iKtp1T4
Hüseyin Avni Alparslan ve Gönüllü Giresun Alayları: https://youtu.be/rahSMp51ErA
Kategori: Tarih / Milli Mücadele / Doğu Karadeniz

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

 
