Birinci Cihan Harbi’nde bölgedeki direnişin incelenmeden, Milli Kurtuluş Savaşı’nın Afyon, Haymana ve Polatlı cepheleri ile 42. ve 47. Giresun Gönüllü Alaylarının mücadelesi tam olarak anlaşılamıyor.

Kahraman, eserinde Giresun’un Harşit Vadisi’ndeki direnişin önemine dikkat çekiyor: “Doğu Karadeniz, düşmandan 1918’de kurtulmuş, Mustafa Kemal Paşa ise 1919’da Milli Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkmıştı. Giresun uşakları, Topal Osman Ağa ve Hüseyin Avni Alparslan komutasında 16 ay boyunca Harşit Vadisi’ni savunarak düşmana geçit vermedi. Bir Çanakkale, bir de Harşit geçilememiştir” diyor.

Kahraman’ın araştırması, Giresun’un milli mücadeledeki yerini ve bölgenin kahraman evlatlarını gözler önüne seriyor. Çalışma, tarih meraklıları ve milli mücadeleye ilgi duyanlar için eşsiz bir kaynak niteliğinde.

Kitap Adı: Kurtuluş Savaşı’nın 100. Yılı Anısına Giresun – Espiye

Yazar: İsmail Kahraman

Kitabı okumak için (dijital): https://www.ismailkahraman.net/?p=251

Kategori: Tarih / Milli Mücadele / Doğu Karadeniz