GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Süt otu desteği meraları berekete kavuşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 75 hibeli süt otu desteği tarlaları yemyeşil bir görünüme kavuşturdu. Böylece meralar bir ayda yeşerirken, yüksek besin değerine sahip otlar özellikle keçilerin favorisi haline geldi.

Süt otu desteği meraları berekete kavuşturdu

26 Kasım 2025 Çarşamba 11:19

 ÜRETENE DESTEK, KOCAELİ’YE BEREKET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayvancılığı desteklemek amacıyla üreticilere sağladığı yüzde 75 hibeli süt otu tohumu kısa sürede bölgenin meralarını berekete kavuşturdu. Tarımın ve hayvancılığın yoğun yapıldığı alanlarda ekilen süt otları, yalnızca bir ay içinde tarlaları yemyeşil bir görünüme kavuşturarak, üreticiye nefes aldırdı.

 

KEÇİLERİN GÖZDESİ OLDU

İzmit’in Biberoğlu Mahallesi’nde ekilen süt otları, yüksek yem kalitesi sayesinde özellikle keçilerin gözdesi oldu. Meraya adım attıkları anda taze yeşilliğin kokusuna koşan keçiler, yeni otlarla hızla beslenmeye başladı. Süt otu, içerdiği besin değerleriyle koyun, keçi ve inek gibi küçük ve büyükbaş hayvanların doğal, dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenmesine önemli katkı sağlıyor.

 

YEM MALİYETLERİ DÜŞÜYOR

Üreticiler, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı hibeli destek sayesinde hem yem maliyetlerini düşürdüklerini hem de hayvanlarının daha nitelikli yemle beslenmesinden dolayı verimde artış yaşandığını dile getiriyor. Büyükşehir ise kırsal kalkınmayı destekleyen bu tür projelerle hem hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sunuyor hem de bölgedeki üreticinin refahını güçlendirmeye devam ediyor.

 

“GÜNLÜK 800 TL KAR ELDE EDİYORUZ”

Biberoğlu Mahalle Muhtarı olan ve aynı zamanda keçi yetiştiriciliği yapan Ahmet Uzun, yüzde 75 hibeli süt otlarının oldukça verimli olduğunu söyledi. Keçilerinin bu otları çok sevdiğini belirten Uzun, “Tarlamızı yaklaşık 1 ay önce ektik, şimdi yemyeşil oldu. Hayvanları burada yaydırıyoruz.  Hayvanlar yedikçe tekrar çıkıyor. Bize çok faydası oluyor. Eğer bu olmasaydı günde 2-3 balya ot vermemiz gerekecekti. O da bir balya 250 lira. Şu anda 750-800 lira kar ediyoruz” şeklinde konuştu.

 

“NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR”
Uzun, “Eskiden bu tarlaların yüzde 60’ı ekilmiyordu. Bu destekler çıktıktan sonra ekim bayağı hızlandı. Hibe yüzde 75 olunca köylüler ektiler. Tohumlar da çok güzel ve kaliteli. Piyasanın en iyilerinden. Bir aydır hayvanları otlatıyoruz. Nisan’ın 15’ine kadar bunu sürekli yaydıracağız. Bu bizim için çok büyük bir nimet. Ne kadar teşekkür etsek azdır. Böyle desteklerin devamını dileriz” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi’ne dönel kavşak Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi’ne dönel kavşak
GTÜ’den Örnek Sürdürülebilirlik Hamlesi: Âtıl Telefonlar Eğitim Kurumlarına Hibe Edildi GTÜ’den Örnek Sürdürülebilirlik Hamlesi: Âtıl...
GEBZE’DE ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR GEBZE’DE ASFALT ÇALIŞMALARI HIZ KESMİYOR
Öğretmenlere müzik ziyafetiyle 24 Kasım teşekkürü Öğretmenlere müzik ziyafetiyle 24 Kasım teşekkürü
Sağlık Turizmi Pazaryeri: ClinicBooking.com ile Dünya Çapında Tedavi İmkânları Sağlık Turizmi Pazaryeri: ClinicBooking.com ile...
15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması 24 Kasım’da Yapılacak 15 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması 24 Kasım’da...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Dr. Zeki Acar Caddesi’ne dönel kavşak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını...

Haberi Oku