ÖZBEKİSTANDA BELGESEL GEÇİDİ

TDGF Tarafından 10. Düzenlenen Türk Dünyası Kültür Köprüsü ve Ödüllü Belgesel Film Gösterimi Özbeklstanın başkenti TAŞKENTDE gerçekleşti.

TDGF DEN BASIN AÇIKLAMASI





Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu öncülüğünde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, TÜRKSOY, TİKA, YTB desteği, üniversiteler, meslek örgütleri, sivil toplum teşkilatları ve medya ve iletişiminin üst çatı kuruluşları paydaşlığında düzenlenen Türk Dünyası 10. Belgesel Film Festivali Ödüllü Belgesel Film Gösterimi, ülke gösterimleri kapsamında Özbekistan’da, Özbekistan Gazeteciler Birliği ev sahipliğinde Özbekistan Millî Matbuat Merkezi’nde gerçekleştirildi.





Merkezdeki program 14 Kasım 2025 saat 11:00’de saygı duruşu ve akabinde Özbekistan ve Türkiye millî marşları ile başladı.

Marşlardan sonra konuşma yapan Özbekistan Gazeteciler Birliği Başkanı Halmurat Salimov; Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile yapılan iş birliği protokolü gereği mesleki çalışmalar ve kültürel çalışmaları birlikte yürütmekten memnuniyetini dile getirerek, Türk kültürüne hizmete devam ettiklerini, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ödüllü filmlerine ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.





Daha sonra söz alan TDGF Genel Başkanı Menderes Demir, Özbekistan’ın Türk Dünyası’nın kalbi olduğunu, Özbekistan’da olmanın mutluluğunu belirterek, Özbekistan Devlet Başkanı Sayın Şhavkat Mirzioev beyein Özbekistan’a, Türk dünyasına ve Türk kültürüne verdiği kıymet ve destekten dolayı teşekkür etti. Festival ve gösterimlere destek veren kurum, kuruluş ve ev sahipliği yapan Gazeteciler Birliği’ne teşekkür etti.





Bu yıl Özbekistan’da festivale katılan 5 filmden “Türkistan Kaygusu” isimli film, Türk Dünyası Filmleri bölümünde “TÜRKİSTAN ÖZEL ÖDÜLÜ” aldı. Gösterime filmin yapımcısı Ruziboy Yoldaşov ve yönetmen Şahabettin Tacıbayev katıldı. Gösterime çok sayıda gazeteci, kültür-sanat insanı ve davetli katıldı.





Törenin sonunda özel ödül yapımcı ve yönetmene takdim edildi.







Ayrıca on yıldan bu yana Özbekistan’da Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ve Festival Koordinatörü Muazzam İbrahimova ve yardımcısı Dilorom Matyakupova’ya teşekkür plaketleri takdim edildi.





BELGESEL TADINDA KİTAP SEVGİSİ İLE ÖZBEKİSTANA SELAM OLSUN





Gazetemizin kurucusu İsmail Kahraman ın yapım ve yönetmenliğinde Her gün bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel Tv program farkı ile ÖZBEKLSTAN belgeseli ile Türkistan coğrafyasına selam olsun









Kitap Yurdu devri alem yayın evinde Okuyucu ile Buluşan ÖZBEKİSTAN ile ilgili İsmail Kahraman tarafından Yazılan Kitap