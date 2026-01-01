banner1221
ASAYİŞ:
Karlı havada atletli bir adam, dere yatağında otomobilden 10 metre uzaklıkta ölü bulundu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ormanlık alanda dere yatağında bir otomobilin fark edilmesi üzerine yapılan ihbarda, araçtan yaklaşık 10 metre uzaklıkta bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olay yerine sevk edilen ekiplerce bölgede inceleme başlatıldı.

01 Ocak 2026 Perşembe 16:27

 Olay, Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi Dumanlıkaya mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ATV aracıyla seyir halinde olan bir grup, dere yatağında 41 AIP 399 plakalı Mercedes marka bir otomobili su içerisinde görünce ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede yaptıkları çalışmalar sonucunda araçtan yaklaşık 10 metre uzaklıkta, dere yatağında 62 yaşındaki Cemal Eryılmaz'ın hareketsiz şekilde yattığını tespit etti. 
  Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Eryılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Eryılmaz'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. 
  Yapılan ilk incelemede şahsın bedeninde silah ya da bıçak yarasına rastlanmazken, şahsın atletli olduğu dikkatlerden kaçmadı. 


İHA
