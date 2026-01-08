GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükakın’dan KO-MEK’e ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yahya Kaptan KO-MEK Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Büyükakın, KO-MEK’in sadece bir kurs merkezi değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve bireysel gelişimin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Başkan Büyükakın'dan KO-MEK'e ziyaret

08 Ocak 2026 Perşembe 11:21

 SINIFLARI GEZDİ, ÜRÜNLERİ İNCELEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, adeta bir halk üniversitesine dönüşen KO-MEK'in Yahya Kaptan Kurs Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ile beraberindeki yöneticiler de yer aldı. Kurs merkezindeki sınıfları tek tek gezen Başkan Büyükakın, kursiyerlerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. El emeği göz nuru ürünleri yakından inceleyen Büyükakın, KO-MEK’te verilen eğitimlerin niteliğine dikkat çekerek, kursiyerlerin ortaya koyduğu üretimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

 

KO-MEK SADECE KURS MERKEZİ DEĞİL

KO-MEK’i sadece bir kurs merkezi olarak değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve bireysel gelişimin önemli bir parçası olarak gördüğünü vurgulayan Başkan Büyükakın, “KO-MEK ile her yaştan vatandaşımıza dokunuyor, onları hem mesleki hem de sosyal anlamda güçlendiriyoruz. Burada gördüğümüz ilgi, azim ve üretkenlik bizlere ‘halk üniversitesi’ olmanın gururunu yaşatıyor” ifadelerini kullandı.

 

KURSİYERLER ZİYARETE ÇOK SEVİNDİ

Kursiyerlerin ve onların ailelerinin hayatına doğrudan katkı sunan KO-MEK eğitimlerinin önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "KO-MEK, sadece kurs değil. Kursiyerlerimiz burada yeni beceriler öğreniyorlar. Kendilerini güven kazanıyorlar, üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar" dedi, kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kursiyerler de ziyaretten dolayı çok sevindiklerini belirtirken, kendilerine böylesine güzel bir eğitim ortamı sağlayan Başkan Büyükakın'a ve Büyükşehir yöneticilerine teşekkür etti.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Büyükşehir, Türkiye’ye örnek oldu; Sivil Toplum Merkezi, 2025’te 92 bin kişiyi ağırladı Kocaeli Büyükşehir, Türkiye’ye örnek oldu;...
Kocaeli’nin kıyıları 2025’te “Mavi Takım” ile temizlendi; Büyükşehir, 2025’te 16 bin 735 kilo atık topladı Kocaeli’nin kıyıları 2025’te “Mavi Takım”...
Kartepe’de kış turizmine güvenli dokunuş; Kuzuyayla’da kış tatbikatı Kartepe’de kış turizmine güvenli dokunuş; Kuzuyayla’da...
Kocaeli Büyükşehir’den geleceğe güçlü adımlar; Anne Şehir’le 2025’te 68 bin çocuğa hizmet Kocaeli Büyükşehir’den geleceğe güçlü adımlar;...
Gebze Belediyesi’nde Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı Gebze Belediyesi’nde Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi...
Hasta Nakil Ambulans, 1 yılda 46 bin kişiye ulaştı Hasta Nakil Ambulans, 1 yılda 46 bin kişiye ulaştı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli Büyükşehir, Türkiye’ye örnek oldu;...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesinde...

Haberi Oku