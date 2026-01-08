Başkan Büyükakın’dan KO-MEK’e ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Yahya Kaptan KO-MEK Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Başkan Büyükakın, KO-MEK’in sadece bir kurs merkezi değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve bireysel gelişimin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

SINIFLARI GEZDİ, ÜRÜNLERİ İNCELEDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, adeta bir halk üniversitesine dönüşen KO-MEK'in Yahya Kaptan Kurs Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ile beraberindeki yöneticiler de yer aldı. Kurs merkezindeki sınıfları tek tek gezen Başkan Büyükakın, kursiyerlerle sohbet ederek eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. El emeği göz nuru ürünleri yakından inceleyen Büyükakın, KO-MEK’te verilen eğitimlerin niteliğine dikkat çekerek, kursiyerlerin ortaya koyduğu üretimden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KO-MEK SADECE KURS MERKEZİ DEĞİL

KO-MEK’i sadece bir kurs merkezi olarak değil, aynı zamanda toplumsal dönüşümün ve bireysel gelişimin önemli bir parçası olarak gördüğünü vurgulayan Başkan Büyükakın, “KO-MEK ile her yaştan vatandaşımıza dokunuyor, onları hem mesleki hem de sosyal anlamda güçlendiriyoruz. Burada gördüğümüz ilgi, azim ve üretkenlik bizlere ‘halk üniversitesi’ olmanın gururunu yaşatıyor” ifadelerini kullandı.

KURSİYERLER ZİYARETE ÇOK SEVİNDİ

Kursiyerlerin ve onların ailelerinin hayatına doğrudan katkı sunan KO-MEK eğitimlerinin önemine değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "KO-MEK, sadece kurs değil. Kursiyerlerimiz burada yeni beceriler öğreniyorlar. Kendilerini güven kazanıyorlar, üretmenin mutluluğunu yaşıyorlar" dedi, kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Kursiyerler de ziyaretten dolayı çok sevindiklerini belirtirken, kendilerine böylesine güzel bir eğitim ortamı sağlayan Başkan Büyükakın'a ve Büyükşehir yöneticilerine teşekkür etti.





(Erkan ERENLER)