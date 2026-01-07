İLÇE HABERLERİ:
Çayırova’da görme engelli özel bireylere Kur’an-ı Kerim dersi

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde özel bireylere yönelik yeni bir çalışma başlatıldı. Görme engeli bulunan Çayırovalı özel bireyler, Braille alfabesiyle oluşturulan Elif-Ba ile Kur’an-ı Kerim okumayı öğreniyor.

07 Ocak 2026 Çarşamba 09:42

 Sosyal çalışmalarıyla bölgede öncü olan ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Çayırova Belediyesi, engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve özel bireyler için bir sosyal yaşam kampüsü olan Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde yeni bir çalışma başlatıldı. Görme engeli bulunan Çayırovalı özel bireyler, Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim öğrenebiliyor. Kendileri için özel olarak Braille alfabesiyle hazırlanmış Elif-Ba ile ders alan görme engelli özel bireyler, ders günlerinde evlerinden servisle alınıp, ders sonrasında da tekrar ikametlerine servisle bırakılıyor. Haftada iki gün eğitim alan özel bireyler, kendileri için sunulan bu imkandan ötürü çok memnun.

 

“HEP BİRLİKTE ENGELLERİ AŞALIM”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kurs Öğreticisi Temur Altıntaş, “Öğrenmek isteyen herkes, azmederse her şeyi öğrenir. Biz Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde eğitimlere başladık. Kur’an öğrenmek isteyen görme engellileri buraya bekliyoruz. Bize burada imkan sağlayan belediye başkanımıza ve bütün görevlilere teşekkür ediyoruz. Buraya gelmek isteyen görme engelli özel bireylerimize de şunu söylüyorum. Böyle bir imkanımız var, gelin birlikte engelleri aşalım ve asıl engelin zihinlerde olmadığını hep beraber kanıtlayalım” açıklamalarında bulundu. Kur’an-ı Kerim derslerine katılmak isteyen görme engelli özel bireylerin, Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’ne başvurması yeterli oluyor. 


(Erkan ERENLER)

