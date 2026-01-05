Kocaeli, 2025’te sanat ve kültürün merkezi oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2025’te resimden minyatüre, kitap fuarından konser ve sergilere kadar birbirinden önemli kültür-sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturdu. Konservatuvar bünyesinde verilen sanat eğitimi ise bu yıl da geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam etti.

HEDEFİNİ 2025’TE TAÇLANDIRDI

Sanayi kenti kimliğine gerçekleştirdiği çalışmalarla kültür-sanat ifadesini eklemeyi başaran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamdaki hedefini 2025 yılında taçlandırdı. Gerçekleştirilen etkinlik ve hizmetlerle kent, sanat ve kültürün merkezi haline geldi. Resimden minyatüre, kitap fuarından konser ve sergilere kadar birçok kültür sanat aktivitesine imza atan Büyükşehir aynı zamanda bu alandaki çalışmalarıyla ülkenin gözlerinin Kocaeli’ne çevrilmesini sağladı.

YILIN İLK AYINDA GÜNSELİ KATO AĞIRLANDI

2025 yılındaki çalışmalar Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikler Ocak ayı itibariyle başladı. Büyükşehir Belediyesi yılın ilk kültür sanat etkinliğinde Türkiye’nin yetiştirdiği bir büyük ustayı Kocaelili sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadı. Türkiye’nin seramik, resim ve özellikle minyatür sanatının önde gelen isimlerinden Günseli Kato Seka Sanat İhtisas Merkezi’nin konuğu oldu. “Körfez’in Geleneksel Sanatlar Serüveni” adlı sergisine katılan sanatçı, sanat merkezine olan hayranlığını “Böyle bir mekân İstanbul’da dahi yok. Marmara Bölgesi’nin göz bebeği olan bir mekândasınız. Sanata güç veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” ifadeleriyle dile getirmişti.

SANATIN BULUŞMA ADRESİ; SEKA SANAT İHTİSAS MERKEZİ

Kentin kültür sanat buluşmalarının adresi haline gelen Seka Sanat İhtisas Merkezi yıl içinde birbirinden önemli atölyelere ev sahipliği yaparak, özellikle gençlere güzel ve geleneksel sanatlar alanında teorik ve pratik eğitimler sundu. Söz konusu eğitimler tüm yıl boyunca aralıksız devam etti. Hat, Tezhip, Ebru, Minyatür, Resim, Çocuk Resim, Çini ve Katı’ gibi sanat branşlarında atölyeler düzenlenerek teorik ve pratik eğitimler verildi.

AÇILIŞINDAN BU YANA 100 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ

Seka Sanat İhtisas Merkezi açılışından bu yana (2024–2025) 22 sergi ile 73.150 ziyaretçiye ulaştı. 2025’te 13 sergi ile 31.793 ziyaretçiyi sanatla buluşturdu. Bu merkezde 35 sergi,70 atölye,14 söyleşi gerçekleştirildi. 100 bini aşkın ziyaretçi ile üretim, öğrenme ve buluşma aynı mekânda birleşti.

KOCAELİ 30. DOĞU MERİDYENİ SERGİSİ

Merkezdeki önemli sergilerden biri de, Kocaeli’nin yer aldığı 30° Doğu Meridyeni’nden ilham alınarak oluşturulan “Bir Zaman Fraktalı” sanat koleksiyonu oldu. Prof. Dr. Uğur Batı küratörlüğünde ve ressam Akın Ekici’nin sanat yönetiminde hazırlanan sergide Kocaeli’nin ikonik mimari unsurları, doğası ve tarihi, fraktal geometri ve zaman döngüsü metaforlarıyla yeniden yorumlandı. Kocaelililer sergide; yağlıboya, batik, seramik, kûfi hat, ma’kıli hat, ipek baskı ve serigrafi gibi farklı tekniklerle hazırlanmış 60’ı aşkın eseri bir arada görme şansı buldu.

ÖNEMLİ GÜN VE AYLAR UNUTULMADI

Kültür sanat etkinlikleri içinde önemli gün ve aylar unutulmadı. Yılın başlarında Ramazan ayının müjdecisi olan üç aylar nedeniyle Gebze ve İzmit’te iki ayrı program gerçekleştirildi. Büyükşehir, Berat Kandili ve Miraç Gecesi için özel bir programlar düzenledi.

ÖĞRETMELERİMİZE UNUTULMAZ 24 KASIM HEDİYESİ

24 Kasım Öğretmenler Günü de yine önemli gün ve haftalar kapsamında etkinlik takviminin başında yer aldı. Büyükşehir, bu önemli gün kapsamında Gebze ve İzmit’te iki ayrı konser düzenlendi. Gebzeli öğretmenler, Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde türkülerle günlerini kutlarken, Kocaeli Kongre Merkezi de Tuğçe Kandemir konserine ev sahipliği yaptı. Öğretmenler her iki konserde de halaylar çekerek, türküler söyleyerek unutulmaz bir 24 Kasım akşamı yaşadı.

KOROLAR MÜSİKİSEVERLE BULUŞTU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yeni yılın ilk ayında sevilen korolarını vatandaşlarla buluşturdu. Kadınlar, Nev Eda ve Türk Sanat Müziği Koroları verdikleri birbirinden güzel konserlerle Türk sanat müziğinin en güzel ve en seçkin eserlerini musiki severler için seslendirdi. Konserleri beğeni ile izleyen vatandaşlar zaman zaman yerlerinden kalkarak eserlere oyunlarıyla eşlik etti. Yılı şarkılarla karşılayan korolar, yine şarkılarla 2025’i uğurladı. Büyükşehir Belediyesi Musiki Derneği, Nev Eda ve Türk Sanat Müziği Korosu, yeni yılı 2026’yı Türk Sanat Müziğinin en nadide şarkılarıyla karşıladı. Oda Orkestrası ve koro konserleri dâhil olmak üzere 2025 yılında toplam 24 konser gerçekleştirildi.

2025 RAMAZAN DOPDOLU GEÇTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,1 Mart Pazar günü başlayan mübarek Ramazan ayı içinde “Kocaeli Dini Yayınlar Fuarı” düzenledi. Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen fuar kapsamında söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve dinletiler gerçekleştirildi. Ramazan ayı içinde perşembe ve cuma günleri ise söyleşilere ayrıldı. Perşembe günleri Nur Haktan moderatörlüğündeki söyleşilere; Halil Necipoğlu, Hatice Kübra Tongar ve Nurullah Genç Kocaelilerle buluştu. Cuma günleri ise Ahmet Yenilmez, Cem Özkök ve Ayçin Kantoğlu Milli İrade Meydanı’na konuk oldu. Ayrıca “Amir Ateş Besteleri ve Ramazan” dinletisi kulakların pasını sildi. SDKM’deki dinletiye büyük bestekâr Amir Ateş katılarak kendi eserlerini dinleyiciler için seslendirdi.

ODA ORKESTRASI 2025’TE BAŞARISIYLA GÖZ DOLDURDU

Kentin marka değeri haline gelen Oda Orkestrası 2025 yılında başarısı ile göz doldurdu. Sevilen orkestranın ünü bu yıl il sınırlarını aştı. Engin Şen yönetimindeki orkestra konser vermek üzere Sakarya Üniversitesi tarafından davet edildi. Klasik Batı ve Türk Sanat Müziği eserlerini senfonik ortamda seslendiren Oda Orkestrası, muhteşem performansıyla Sakarya’yı kendisine hayran bıraktı. Orkestra bu yıl içinde ayrıca “23 Nisan,” “10 Kasım Anma Konseri” ve “En Baba Şarkılar” konserlerini düzenledi.

23 NİSAN COŞKUSU TÜM KENTİ SARDI

Milli İrade Meydanı’ndaki 23 Nisan şenliklerinde Oda Orkestrası çocuklardan oluştu. Orkestra böylece yerini geleceğin sanatçılarına bırakacağını gösterdi. Büyük Önder Mustafa Kemal’in ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da unutulmaz bir konser verildi. Atatürk’ün sevdiği şarkılar senfonik ortamda seslendirildi. Ayrıca 5 gün süren 23 Nisan Festivali kapsamında konserler ve çocuk gösterilerinden oluşan 36 gösteri gerçekleştirildi.32 farklı atölyede 30 bin 500 çocuk yeteneklerini keşfetti. Ormanya’da 56 bin, Gebze’de 20 bin 250 ziyaretçi ile bayram tüm ilçelere yayıldı. Oğuzhan Koç konseri ve Kocaelispor’un Süper Lig coşkusuyla Milli İrade Meydanı 23 Nisan coşkusuyla tarihi bir kalabalığa tanıklık etti.

KONSERVATUVAR KALİTELİ EĞİTİMİNİ SÜRDÜRDÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı 2024-2025 eğitim öğretim dönemini Haziran ayında tamamladı. Yeteneğin disiplinli çalışma ile buluşturulduğu Büyükşehir Belediye Konservatuvarı’nda bu yıl 7 sanat bölümünde ve 29 branşta eğitim verildi. Eğitim yapılanmasını her yıl güncelleyen konservatuvar bünyesine “Trompet”, “Karadeniz Kemençe”, “Bas Gitar” ve “Halk Dansları” branşları dâhil edilerek branş sayısı 29’dan 33’e yükseltildi.

YENİ YETENEKLER AİLEYE KATILDI

Eylül ayında her yıl olduğu gibi Konservatuvarın yetenek sınavları gerçekleştirildi. Bu yılki yetenek sınavlarında 385 kişi başarılı olarak konservatuvar öğrencisi olmaya hak kazandı.

MİLLİ İRADE MEYDANI’NDA TARİHİ ANLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı bu yıl 9. kez düzenlendi. Etkinlik Milli İrade Meydanı tarihi anlara sahne oldu. Kocaeli halkı, demokrasiye ve bağımsızlığa olan bağlılığını bir kez daha gösterdi. Kalpler aynı inançla çarptı, dillerde aynı dua vardı.

MEYDANDA ZAFER COŞKUSU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümünü İzmit Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen Fettah Can konseri ile kutladı. On binlerce Kocaelilinin katıldığı ve coşkunun bir an olsun eksilmediği konserde Kocaeli tek yürek oldu, büyük zaferi birlikte kutladı.

KOCAELİ’NİN YAZARLARI FUARI AÇILDI

Büyükşehir Belediyesi, 15. Kocaeli Kitap Fuarı’nın öncesinde önemli bir kültür hizmetini hayata geçirdi. Bu kapsamda Kocaelili okurları yerel yazarlarla buluşturmak amacıyla “Kocaeli’nin Yazarları Fuarı’nın” açılışı gerçekleştirildi. YEDEP projesi kapsamında Halk Kürsüsü Derneği işbirliğiyle düzenlenen Kocaeli’nin Yazarları Fuarı’na Kocaeli’nde yaşayan onlarca yazar katılarak, okurlarıyla buluşma fırsatı yakaladı.

MİLLİ İRADE’DE AÇIK HAVADA SİNEMA KEYFİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında Türk sinemasının unutulmaz filmlerini vatandaşlarla buluşturdu. “Açık Havada Sinema Keyfi” adlı etkinlik Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirildi. Özellikle Yeşilçam’ın en güzel ve gönüllere yer etmiş filmleri yaz günlerine neşe kattı. Bunun yanı sıra yerel sanatçılar da Milli İrade Meydanı’nda verdikleri konserlerle vatandaşlarla buluştu.

SEKA SANAT İHTİSAS MERKEZİ’NDE CUMHURİYET SEVGİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin kültür ve sanat yaşamına yön veren merkezlerinden biri olan SEKA Sanat İhtisas Merkezi, Cumhuriyet’in 102. yılı onuruna özel atölye etkinlikleri düzenledi. Atölyelerde, ay yıldızlı Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk temaları işlendi. Katılımcılar, Cumhuriyet coşkusunu sanatla birleştirdi.

KOCAELİ KİTAP FUARI 15. KEZ KAPILARINI AÇTI

Kentin belki de en önemli ve en beklenen kültür etkinliği olan Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı 15. kez kapılarını açtı. Fuarın bu yılki onur konuğu ise Prof. Dr. Kemal Sayar oldu. Türkiye’nin etkinlik ve katılımcı sayısı bakımından en büyük kitap fuarı olan, uluslararası organizasyon bu yıl da birbirinden önemli kalemleri okurlarıyla buluşturdu. Bu çerçevede Ahmet Ümit’ten Okan Bayülgen’e, Muhyiddin Şekur’den SoYoung Park’a kadar Türk ve Dünya edebiyatının önde gelen kalemlerini ağırlayan fuar, 7’den 70’e herkesi 9 gün boyunca kâğıdın büyülü dünyası ile bir araya getirdi.

YENİ REKOR; 1 MİLYON 48 BİN 426 KİŞİ

Bu yıl “Anadolu Mayası” temasıyla 4 -12 Ekim tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen uluslararası fuarı 1 milyon 48 bin 426 kişi ziyaret etti. Bu yeni rekorla Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olma özelliği sürdürülmüş oldu.

515 YAYINEVİ, 11 ÖZEL OTURUM, 1.050 SÖYLEŞİ VE PANEL

Fuara bu yıl; 515 yayınevi ve STK katıldı. 11 özel oturum, 1.050 söyleşi, panel ve imza etkinliği, 9 bin Kitap okuma rekoru, 5 farklı açık hava sinema etkinliği, 4 yeni Büyükşehir yayını lansmanı kitap fuarına daha da anlam kattı.

FUARA ÖZEL YAYINLAR

Bu yıl fuara özel olarak hazırlanan “Yakut Steplerinden Adriyatik’e Türkçenin Anlamı”, “Akçakoca’nın İzinde”, “Rüzgârla Konuşan Çocuk” ve “Şehrengiz” adlı yayınlarla da bu kültürel anlayış pekiştirildi. Bu yayınlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi stantlarında ücretsiz olarak dağıtıldı.

SADECE BU KENTTE AĞAÇLAR KİTAP AÇAR

“Ağaçlar Kitap Açtı” etkinliği ise her kitap fuar öncesinde bu yıl da kentin 3 farklı noktasında gerçekleştirildi. İzmit’teki “Ağaçlar Kitap Açtı” etkinliği de yine renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet Bulvarı'ndaki tarihi çınarlara asılan 5 bin kitap, vatandaşlar tarafından dakikalar içinde toplandı. Yüzlerce vatandaş, öğrenciler ve çocuklar ağaçlardan kitapları toplamanın heyecanını yaşadı. 5 bin kitap, sadece beş dakika içinde tükendi. Aynı etkinlik Gebze Kent Meydanı’nda da gerçekleştirildi. Çamlık Parkı'ndaki ağaçlara asılan 1000 kitap, vatandaşlar tarafından kısa sürede toplandı. Etkinliğe katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın çocuklara kitap hediye etti ve vatandaşları 15. Uluslararası Kitap Fuarı’na davet etti.

SPOR TARİHİ SEMPOZYUMU

Bu yıl kent tarihi açısından önemli bir akademik çalışma kültür etkinliği olarak kayıtlara geçti. Kentin spor tarihi Kasım ayı içinde ve akademik platformda değerlendirildi. Bu kapsamda “Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu VII” başlığıyla düzenlenen sempozyum, Kocaeli Kongre Merkezi’nde panel ve oturumlarla el alındı. Bisiklet sporundan dağcılık sporuna kadar Kocaeli’nin spor tarihi alanındaki uzman isimlerinin görüşleri ile bu sempozyumda masaya yatırıldı. Sempozyum kapsamında 69 akademik bildiri, 18 oturum gerçekleştirildi. “Kocaeli’den Dünyaya Şampiyon Sporcular” özel oturumunu ise Eray Şamdan, Tuba Yakan, Merve Uslu ve Ahmet Taşçı gibi ülkemize gurur yaşatan sporcular katıldı.

BÜYÜK BULUŞMALARIN ADRESİ KKM OLDU

Kocaeli Kongre Merkezi yıl boyunca 1.328.321 ziyaretçiyi ağırladı. Büyük buluşmaların adresi yıl boyunca hem bir “akademik kürsü” hem bir “sanat galerisi” hem de kentin “yönetim merkezi” olarak işlev gören çok amaçlı bir merkeze dönüştü. Ulusal çapta ses getiren tiyatro oyunları, dev konserler ve prestijli sempozyumların ana mekânı oldu. Yıl boyunca bilgi üretimini, sektör buluşmalarını ve akademik paylaşımı odağına alan toplam 17 büyük organizasyon gerçekleştirildi. “Uluslararası Kocaeli Spor Tarihi Sempozyumu”, “Kocaeli Kitap Fuarı”, “Kocaeli 2053 Kent Vizyonu”, “Kartepe Çalıştayı” ve “Çocuk Şurası” gibi birbirinden kapsamlı etkinlik ve fuarlar Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlendi.

GEBZE OSMAN HAMDİ BEY’E 115 BİN ZİYARETÇİ

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür etkinliklerine ise Gebze bölgesinde Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi ev sahipliği yaptı. İlçenin kültür merkezi 2025 yılında 115 bin 150 ziyaretçi ağırladı. Merkezde 203 etkinlik, 81 tiyatro oyunu,14 konser ve 6 film gösterimi gerçekleştirildi.

YILI YİNE ÖNEMLİ ETKİNLİKLERLE UĞURLADIK

Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılını ise yine birbirinden önemli etkinlikle uğurladı. Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği ve Türk Sanat Müziği Korosu verdiği konserlerle yeni yılı şarkılarla karşıladı. Ayrıca Aralık ayına denk gelen ve Ramazan ayının müjdecisi olan üç aylar için de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. “Üç Ayların Bereketine Yolculuk” adlı etkinliğe şair Dursun Ali Erzincanlı, sanatçı Mustafa Cihat, hafız Cihan Kodal, İlahiyatçı Osman Egin ve sanatçı Harun Beyaz katıldı.

ŞEB-İ ARUS PROGRAMI DÜZENLENDİ

2025 yılının bitmesine sayılı günler kala Hz. Mevlana’nın vuslatının 752. yıldönümü kapsamında İzmit ve Gebze’de iki ayrı program düzenlendi. Mim Kemal Öke’nin postnişinliğini yaptığı Yad-ı Mevlana programı 23 Aralık Salı akşamı SDKM’de gerçekleştirildi. Ardından 26 Aralık Cuma akşamı ise Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde Şeb-i Arus Aşk Meydanı programı düzenlendi. Buradaki program Hafız Nurullah Çelebi’nin okuduğu Kuran tilaveti ile başladı. Feyzullah Çelebi birbirinden güzel ilahileri seslendirirken, Esrarı- İlahi Semazen Topluluğu da sema gösteri ile ilahi aşkın güzelliğini gözler önüne serdi.





(Erkan ERENLER)