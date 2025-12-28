KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Tarihi Gar’da “Kumaşların Dansı” sergisi açıldı; Geçmişin izleri sanatla buluşturuldu

Kocaeli Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan “Kumaşların Dansı” sergisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) kursiyerleri ile Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim alan kursiyerlerin ortak çalışmasıyla sanatseverlerle buluştu. Usta öğreticilerin rehberliğinde hazırlanan sergide, el emeği göz nuru 135 eser yer aldı.

Tarihi Gar'da 'Kumaşların Dansı” sergisi açıldı; Geçmişin izleri sanatla buluşturuldu

28 Aralık 2025 Pazar 10:55

 AÇILIŞA İLGİ YOĞUN OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) kursiyerleri ile Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ortak çalışması olan “Kumaşların Dansı” sergisi Kocaeli Güzel Sanatlar Galerisi’nde beğeniye sunuldu. Sergiye; Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık İskender ve ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez ile birlikte Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

 

GÖMME TEKNİĞİ ESERLER YER ALDI

Kumaşın estetik diliyle hayat bulan eserler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sergide, geleneksel kırk yama tekniği ile hazırlanan çalışmaların yanı sıra ilk kez kullanılan gömme kumaş tekniği ile üretilen eserler de dikkat çekti. Gömme kumaş tekniğinde iplik ve dikiş kullanılmadan tamamen farklı bir uygulamayla ortaya konulan çalışmalar, serginin özgün eserleri arasında yer aldı.

 

TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN SERGİ SALONU’NA

Kırk yama tekniğiyle hazırlanan eserlerde ise sandık köşelerinde kaybolmaya yüz tutmuş kumaşlar, kursiyerlerin emeğiyle yeniden hayat buldu. Eski ürünler, örtüler ve panolar hâline getirilerek gün yüzüne çıkarıldı, geçmişin izleri sanatla buluşturuldu.

 

KADIN EMEĞİ SANATA DÖNÜŞTÜ

Hem geleneksel el sanatlarını yaşatması hem de kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneği olmasıyla beğeni toplayan “Kumaşların Dansı” sergisi, kadın emeğinin sanata dönüşen gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükakın’dan Aşık Veysel Anı Evi müjdesi Büyükakın’dan Aşık Veysel Anı Evi müjdesi
EVLİYA ÇELEBİNİN KALEMİNDEN POÇİTEL EVLİYA ÇELEBİNİN KALEMİNDEN POÇİTEL
EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE BOSNADA VAKIF MEDENİYETİMİZ EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE BOSNADA VAKIF MEDENİYETİMİZ
Büyükşehir Oda Orkestrası dizi müzikleri ile yıla veda edecek; 2025’in finali dizi müzikleri ile yapılacak Büyükşehir Oda Orkestrası dizi müzikleri ile...
Yunanistan'da Türk ve İslam Medeniyeti Tarihi Yunanistan'da Türk ve İslam Medeniyeti Tarihi
4 mevsim güzel şehir Kocaeli bu yarışmada objektiflere yansıdı; Kocaeli’yi anlatan en iyi kareler belli oldu 4 mevsim güzel şehir Kocaeli bu yarışmada objektiflere...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükakın’dan Aşık Veysel Anı Evi müjdesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Aşık Veysel Anma Programı, yoğun bir katılıma sahne oldu. Sivaslıların...

Haberi Oku