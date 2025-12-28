Tarihi Gar’da “Kumaşların Dansı” sergisi açıldı; Geçmişin izleri sanatla buluşturuldu

Kocaeli Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan “Kumaşların Dansı” sergisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) kursiyerleri ile Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim alan kursiyerlerin ortak çalışmasıyla sanatseverlerle buluştu. Usta öğreticilerin rehberliğinde hazırlanan sergide, el emeği göz nuru 135 eser yer aldı.

AÇILIŞA İLGİ YOĞUN OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) kursiyerleri ile Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin ortak çalışması olan “Kumaşların Dansı” sergisi Kocaeli Güzel Sanatlar Galerisi’nde beğeniye sunuldu. Sergiye; Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İzmit Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık İskender ve ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez ile birlikte Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı.

GÖMME TEKNİĞİ ESERLER YER ALDI

Kumaşın estetik diliyle hayat bulan eserler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sergide, geleneksel kırk yama tekniği ile hazırlanan çalışmaların yanı sıra ilk kez kullanılan gömme kumaş tekniği ile üretilen eserler de dikkat çekti. Gömme kumaş tekniğinde iplik ve dikiş kullanılmadan tamamen farklı bir uygulamayla ortaya konulan çalışmalar, serginin özgün eserleri arasında yer aldı.

TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN SERGİ SALONU’NA

Kırk yama tekniğiyle hazırlanan eserlerde ise sandık köşelerinde kaybolmaya yüz tutmuş kumaşlar, kursiyerlerin emeğiyle yeniden hayat buldu. Eski ürünler, örtüler ve panolar hâline getirilerek gün yüzüne çıkarıldı, geçmişin izleri sanatla buluşturuldu.

KADIN EMEĞİ SANATA DÖNÜŞTÜ

Hem geleneksel el sanatlarını yaşatması hem de kurumlar arası iş birliğinin güzel bir örneği olmasıyla beğeni toplayan “Kumaşların Dansı” sergisi, kadın emeğinin sanata dönüşen gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.





(Erkan ERENLER)