EĞİTİM:
Kartepe’deki okullarda afet eğitimi ve tatbikatı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kartepe Belediyesi Afet İşleri Şube Müdürlüğü, Kartepe ilçesindeki okullarda afet bilincini artırmaya yönelik kapsamlı bir eğitim ve tatbikat programı gerçekleştirdi. Program, hem öğretmenlerin hem öğrencilerin afetlere karşı hazırlıklı olmasını amaçlayan uygulamalı eğitimleriyle dikkat çekti.

03 Aralık 2025 Çarşamba 09:09

 5 OKULDA 61 ÖĞRETMEN VE 990 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında Kartepe’de 5 farklı okul ziyaret edildi. Programda 61 öğretmen ile 990 öğrenciye afet kültürünün temel prensipleri aktarıldı. Eğitimler sırasında afet risklerinin günlük hayatla nasıl ilişkilendirileceği ve okullarda alınacak yapısal ve yapısal olmayan önlemler örneklerle anlatıldı.

 

ÖĞRETMENLERE UYGULAMALI TAHLİYE PLANLAMASI EĞİTİMİ

Öğretmenlere yönelik eğitimlerde okul tahliye planlarının hazırlanması, tahliye rotalarının doğru belirlenmesi, sorumlu öğretmenlerin rol dağılımları, sınıf içi yönlendirmeler ve toplanma alanlarının kontrolü gibi kritik noktalar işlendi. Eğitimler sonrasında öğretmenler, okul bazlı acil durum planlarını daha etkin kullanabilecek seviyeye getirildi.

 

AFET BİLİNCİ VE DOĞRU DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ ANLATILDI

Öğrenciler için hazırlanan eğitimlerde deprem, sel, yangın gibi farklı afet türlerinde nasıl davranılması gerektiği örnek videolar ve uygulamalar eşliğinde anlatıldı. “Çök-Kapan-Tutun”, güvenli ve tehlikeli alanların ayırt edilmesi, acil durumda iletişim kurarken yapılması gerekenler gibi bilgiler öğrencilerin yaş grubuna uygun şekilde aktarıldı.

 

AİLE PLANI VE HAYVAN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Eğitimlerde yalnızca okul içi süreçler değil, aile ortamında alınması gereken önlemler de işlendi. Çocuklar, yaşlılar ve özel gereksinimli bireyler için afet anında doğru yaklaşım yöntemleri, evcil hayvanların afet sırasında güvenliğinin sağlanması ve aile afet planı oluşturmanın önemi vurgulandı. Eğitmenler ayrıca afet çantasının içeriğini ve her yaş grubunun ihtiyaçlarına göre nasıl güncellenmesi gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi.

 

DEPREM TAHLİYE TATBİKATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Eğitimlerin ardından okullarda gerçekleştirilen deprem tahliye tatbikatlarında öğrenciler alarm sesiyle birlikte belirlenen sınıf düzenine geçerek öğretmenlerinin yönlendirmesiyle güvenli çıkış noktalarına doğru hareket etti. Tahliye süreci okul yönetimleriyle koordineli şekilde saniyeler içinde tamamlandı ve öğrencilerin sorunsuz şekilde toplanma alanlarına ulaşmaları sağlandı. Tatbikat sonrası yapılan kısa değerlendirmelerde tahliye süreleri ölçüldü, güçlü yönler ve iyileştirilmesi gereken noktalar okul idareleriyle paylaşılırken, uygulamaların gerçek afet durumunda hayat kurtarıcı olduğunun altı çizildi.

 

HAZIRLIKLI TOPLUM VURGUSU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, afet farkındalığının özellikle çocukluk döneminde kazandırılmasının kritik önem taşıdığını vurgulayarak, eğitim çalışmalarının yıl boyunca farklı ilçelerde devam edeceğini bildirdi. Eğitimlerin temel amaçlarının; afetlere karşı bilinçli, doğru karar verebilen, organize hareket edebilen bir toplum yapısı oluşturmak ve hem öğretmenlere hem de öğrencilere afet anında hayat kurtaran davranış modellerini kazandırmak olduğu ifade edildi.


(Erkan ERENLER)

