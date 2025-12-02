Akaryakıt istasyonunda çalışan genci darbeden alkollü müşteri gözaltına alındı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı akaryakıt görevlisini istasyon dışına kadar kovalayarak darbeden alkollü şahıs, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

02 Aralık 2025 Salı 11:07