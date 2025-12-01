Gebze Gazetesi 41 Yaşında: 41 Kere Maşallah!

Tarihe Saygı ve Arşiv Mirası
Gazetemizin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olarak, yayın hayatımızın ilk günlerine ait değerli bir mirası gün ışığına çıkardık. Gebze Gazetesi'nin ilk sayıları, Ankara'daki Milli Kütüphane arşivinde bulundu ve bu kıymetli materyaller, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (
Gebze'den Dünyaya Açılan Pencere
Yayın hayatına Aralık 1984'te, 41 plakalı Kocaeli/İzmit'teki Türkyolu Bizim Şehir Matbaası'nda basılarak başlayan Gebze Gazetesi, ilerleyen yıllarda Gebze'de kurduğu modern tesislerle yayınını sürdürdü. Bugün ise
2026: Gebze Gazetesi "Aile Sevgisi Yılı" İlan Edildi!
Gebze Gazetesi olarak, 41. yılımıza özel ve anlamlı bir adım atıyoruz: 2026 yılı Aralık ayına kadar sürecek olan dönemi resmen "
Bu özel yıl boyunca, tüm okurlarımız ve takipçilerimizle bir araya gelmek için;
Kültürel etkinlikler,
Yarışmalar,
Çeşitli toplumsal faaliyetler
düzenleyerek Aile Sevgisi teması etrafında bir kutlama silsilesi başlatmayı hedefliyoruz.
41 yıldır yanımızda olan tüm Gebze halkına ve okurlarımıza teşekkür ederiz. Ailemizle birlikte nice yıllara!
