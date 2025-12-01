Gebze Gazetesi 41 Yaşında: 41 Kere Maşallah!

1984 yılının Aralık ayında yayın hayatına başlayan Gebze Gazetesi () 41. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor.

Tarihe Saygı ve Arşiv Mirası

Gazetemizin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olarak, yayın hayatımızın ilk günlerine ait değerli bir mirası gün ışığına çıkardık. Gebze Gazetesi'nin ilk sayıları, Ankara'daki Milli Kütüphane arşivinde bulundu ve bu kıymetli materyaller, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi ( www.iktav.com ) Vakfı Kütüphanemize kazandırıldı. Bu arşiv çalışması, 41 yıllık yolculuğumuza olan saygımızı bir kez daha gösteriyor.

Gebze'den Dünyaya Açılan Pencere

Yayın hayatına Aralık 1984'te, 41 plakalı Kocaeli/İzmit'teki Türkyolu Bizim Şehir Matbaası'nda basılarak başlayan Gebze Gazetesi, ilerleyen yıllarda Gebze'de kurduğu modern tesislerle yayınını sürdürdü. Bugün ise www.gebzegazetesi.com adresi üzerinden dijital bir platformda, Gebze'nin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor.

2026: Gebze Gazetesi "Aile Sevgisi Yılı" İlan Edildi!

Gebze Gazetesi olarak, 41. yılımıza özel ve anlamlı bir adım atıyoruz: 2026 yılı Aralık ayına kadar sürecek olan dönemi resmen " www.gebzegazetesi.com Aile Sevgisi Yılı" ilan ediyoruz.

Bu özel yıl boyunca, tüm okurlarımız ve takipçilerimizle bir araya gelmek için;

Kültürel etkinlikler,

Yarışmalar,

Çeşitli toplumsal faaliyetler

düzenleyerek Aile Sevgisi teması etrafında bir kutlama silsilesi başlatmayı hedefliyoruz.

41 yıldır yanımızda olan tüm Gebze halkına ve okurlarımıza teşekkür ederiz. Ailemizle birlikte nice yıllara!





