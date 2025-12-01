KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Gazetesi 41 Yaşında: 41 Kere Maşallah!

Gebze Gazetesi 41 Yaşında: 41 Kere Maşallah!

Gebze Gazetesi 41 Yaşında: 41 Kere Maşallah!

01 Aralık 2025 Pazartesi 14:49

 1984 yılının Aralık ayında yayın hayatına başlayan Gebze Gazetesi ( www.gebzegazetesi.com ) 41. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor.

Tarihe Saygı ve Arşiv Mirası

Gazetemizin kurucusu ve genel yayın yönetmeni olarak, yayın hayatımızın ilk günlerine ait değerli bir mirası gün ışığına çıkardık. Gebze Gazetesi'nin ilk sayıları, Ankara'daki Milli Kütüphane arşivinde bulundu ve bu kıymetli materyaller, İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi ( www.iktav.com ) Vakfı Kütüphanemize kazandırıldı. Bu arşiv çalışması, 41 yıllık yolculuğumuza olan saygımızı bir kez daha gösteriyor.

Gebze'den Dünyaya Açılan Pencere

Yayın hayatına Aralık 1984'te, 41 plakalı Kocaeli/İzmit'teki Türkyolu Bizim Şehir Matbaası'nda basılarak başlayan Gebze Gazetesi, ilerleyen yıllarda Gebze'de kurduğu modern tesislerle yayınını sürdürdü. Bugün ise www.gebzegazetesi.com adresi üzerinden dijital bir platformda, Gebze'nin sesini tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor.

2026: Gebze Gazetesi "Aile Sevgisi Yılı" İlan Edildi!

Gebze Gazetesi olarak, 41. yılımıza özel ve anlamlı bir adım atıyoruz: 2026 yılı Aralık ayına kadar sürecek olan dönemi resmen " www.gebzegazetesi.com Aile Sevgisi Yılı" ilan ediyoruz.

Bu özel yıl boyunca, tüm okurlarımız ve takipçilerimizle bir araya gelmek için;

  • Kültürel etkinlikler,

  • Yarışmalar,

  • Çeşitli toplumsal faaliyetler

düzenleyerek Aile Sevgisi teması etrafında bir kutlama silsilesi başlatmayı hedefliyoruz.

41 yıldır yanımızda olan tüm Gebze halkına ve okurlarımıza teşekkür ederiz. Ailemizle birlikte nice yıllara!


https://www.iktav.com/2025/12/gebze-gazetesi-41-yasinda-41-kere-masallah/

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Düğün, kına, kıyafet, davet... Ne ararsan bu fuarda; Evlilik Fuarı'nda gelinlik defilesi büyüledi Düğün, kına, kıyafet, davet... Ne ararsan bu...
Büyükşehir’den çocuklara bisiklet ve güvenli ulaşım farkındalığı; “İki Teker Bir Rüya” yola çıktı Büyükşehir’den çocuklara bisiklet ve güvenli...
Büyükşehir’den 24 Kasım’a özel “Emekle Açan Çiçekler” etkinliği; El emeği ürünler, Öğretmenler Günü’nde hayat buldu Büyükşehir’den 24 Kasım’a özel “Emekle...
Kocaeli’nin yöresel kıyafetleri tescilleniyor Kocaeli’nin yöresel kıyafetleri tescilleniyor
Şehir Tiyatroları, “Unutmak” oyunuyla göz doldurdu Şehir Tiyatroları, “Unutmak” oyunuyla göz doldurdu
Gonca’da sanatla özgüven kazanıyorlar Gonca’da sanatla özgüven kazanıyorlar
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Düğün, kına, kıyafet, davet... Ne ararsan...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen 3. Evlilik Fuarı’nda evlenecek çiftler için...

Haberi Oku