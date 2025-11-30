İzmit’in yollarına Kocaeli Büyükşehir imzası; Şehit Ergün Köncü Caddesi’ne otoban konforu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Yahya kaptan Mahallesi’nin en işlek güzergâhlarından biri olan Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde binder asfalt serimini tamamladı. İlerleyen süreçte yolun sürüş konforunu ve güvenliğini sağlayan, alt katmanları ise dış etkenlerden koruyacak son kat aşınma asfaltı serilecek.

GÜVENLİ, ESTETİK VE KONFORLU BİR CADDE

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin ulaşımını daha konforlu, güvenli ve kesintisiz hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, İzmit Yahya kaptan Mahallesi’nin en işlek güzergâhlarından biri olan Şehit Ergün Köncü Caddesi’nde binder asfalt serim işlemini tamamladı. Çalışmalar tamamlandığında cadde, yenilenen altyapısı ve modern üstyapısıyla daha güvenli, estetik ve konforlu bir hale gelecek.

HUMMALI BİR ÜSTYAPI DÜZENLEMESİ

Büyükşehir Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, İSU’nun altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgede hummalı bir üstyapı düzenlemesi gerçekleştirdi. Bu kapsamda 8 bin 350 metreküp kazı, 3 bin metreküp dolgu, 890 metreküp eski asfalt kazısı, 6 bin 780 ton plentmiks temel ve 4 bin 955 ton asfalt serimi yapıldı. Elektrik hatlarının yer altına alınması ve asfalt imalatlarının da tamamlanması sonrasında 4 bin metrekare baskı beton kaldırım yapılacak.

YENİ TRAFO BİNASI

Altyapı bölümünde kapsamlı yenilikler gerçekleştirildi. Caddeye 1.925 metre içme suyu, 500 metre atık su ve 860 metre yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 3 bin 285 metre yeni hat döşendi. Ayrıca enerji verimliliğini artırmak, yüksek gerilim hattını düşük gerilime dönüştürecek modüler hücreli transformatör binası inşa edildi. Kullanım ömrünü tamamlayan trafo ve orta gerilim hücreleri de elektrik enerjisi sağlayan 1600kVA kapasiteli yeni trafo binası ile yenileniyor.

YAYA GÜVENLİĞİ SAĞLANDI

Büyükşehir Belediyesi’nin bölgedeki çalışmaları bununla da sınırlı kalmadı. 40 metreküp betonarme duvar örülerek yaya kaldırımları genişletildi ve yaya güvenliği sağlandı. 2 bin metre fiber optik altyapı döşenerek iletişim altyapısı güçlendirildi. Elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla birlikte dekoratif aydınlatma direkleri caddede modern ve prestijli bir görünüm sağlayacak.





(Erkan ERENLER)