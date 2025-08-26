Beyaz Pomeranian Boo – Evinize Neşe Katacak Minik Dost

, peluş oyuncak görünümü, kabarık kürkü ve sevimli yüz hatlarıyla en çok tercih edilen renklerden biridir. Sosyal medyada sıkça karşımıza çıkan bu özel cins, apartman yaşamına uyumlu yapısı ve enerjik karakteriyle öne çıkmaktadır.

sahiplenmek isteyenler için bilinmesi gereken bazı temel özellikler şunlardır:

Boyut: Genellikle 18–22 cm boyunda ve 1,5–3,5 kg ağırlığındadır.

Karakter: Zeki, canlı, oyuncu ve sahibine bağlıdır.

Tüy Yapısı: Çift katlı ve kabarık kürk yapısı haftalık bakım ister.

Eğitim: Küçük yaşlardan itibaren sosyalleştirildiğinde kolayca eğitilebilir.

Özellikle çocuklarla iyi anlaşması ve enerjik yapısı, Pomeranian yavrularını aileler için harika bir seçim haline getirir.

Pomeranian Boo Fiyatları

Türkiye'de Pomeranian Boo fiyatları , köpeğin rengi, yaşı, cinsiyeti, soy kütüğü ve sağlık durumu gibi pek çok kritere bağlı olarak değişir. Özellikle beyaz Pomeranian Boo fiyatları, nadirliği ve yüksek talep görmesi nedeniyle diğer renklere göre daha yüksek olabilir.

Ortalama Pomeranian yavru fiyatları: 20.000 TL – 50.000 TL

Safkan ve nadir renklere sahip olanlarda: 60.000 TL – 100.000 TL’ye kadar çıkabilir.

Fiyatın sadece bir rakam olmadığını unutmamak gerekir. Sağlıklı, aşıları tam yapılmış ve güvenilir yetiştiricilerden alınan köpekler, uzun vadede hem sizin hem de minik dostunuzun mutluluğu için önemlidir.

Neden Beyaz Pomeranian Boo Tercih Etmeli?

Görünüm olarak en dikkat çekici ve estetik renklerden biridir.

Küçük boyutlarıyla apartman yaşamına uygundur.

Sosyal, enerjik ve oyuncu yapısıyla aile ortamında kolay uyum sağlar.

Sahiplerine karşı son derece sadık ve sevgi doludur.

Sonuç

Eğer siz de sevimliliğiyle kalpleri fetheden bir dost arıyorsanız, beyaz Pomeranian Boo yavru mükemmel bir seçim olacaktır. Hem göz alıcı görüntüsü hem de karakteriyle sizi mutlu edecek bu özel ırk, güvenilir kaynaklardan sahiplenildiğinde hayatınıza uzun yıllar boyunca neşe katacaktır.

Pomeranian Yavru Özellikleri