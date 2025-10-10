SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırovalı karatecilerden üç madalya birden

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü’nün karate branşı sporcuları, turnuvalardan madalyaları toplamaya devam ediyor. Bursa’da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası’nda Çayırovalı sporcular üç madalya birden aldı.

Çayırovalı karatecilerden üç madalya birden

10 Ekim 2025 Cuma 09:38

 Göreve geldiği günden bu yana Çayırova’yı spor kenti yapan ve bu alanda birçok yatırımı Çayırova’ya kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Bursa’da düzenlenen İller Arası Ümit Genç U12 Büyükler Karate Şampiyonası’nda, Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları kendi dallarında madalyaları topladı. Ümit Erkekler 63 KG dalında mücadele eden Ahmet Tuğra Güney, altın madalyanın sahibi olurken, Ümit Erkekler 63 KG’da mücadele eden Fatih Emin Göksal, gümüş madalyayı kazandı. Yine Ümit Erkekler +70 KG dalında mücadele eden Eray Arayıcı da boynuna gümüş madalyayı taktı.

 

“BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUZ”

Sporcuların başarısı Çayırova’da sevinçle karşılanırken, Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Bursa’da düzenlenen İller Arası Karate Şampiyonası’nda sporcularımızdan gurur verici başarılar! Biri altın ikisi gümüş olmak üzere üç madalya alan sporcularımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.




(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelispor, 'Turka' ile sponsorluk imzaladı Kocaelispor, 'Turka' ile sponsorluk imzaladı
Büyükşehir’den yelken tutkunlarına modern tesis Büyükşehir’den yelken tutkunlarına modern tesis
Çayırova Belediyesi, iLab Basketbol’u farklı geçti Çayırova Belediyesi, iLab Basketbol’u farklı...
Çayırova Belediyesi, deplasmandan galibiyetle döndü Çayırova Belediyesi, deplasmandan galibiyetle döndü
Kaçkar by UTMB’de Şampiyonlar Belli Oldu Kaçkar by UTMB’de Şampiyonlar Belli Oldu
Rize’nin Zirvesinde Büyük Buluşma: Kaçkar by UTMB Başladı Rize’nin Zirvesinde Büyük Buluşma: Kaçkar by...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaelispor, 'Turka' ile sponsorluk imzaladı
Kocaelispor, Turka Araç Muayene A.Ş. ile stadyum isim sponsorluk anlaşması imzaladı. Kocaeli Stadyumu'nun...

Haberi Oku