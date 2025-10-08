Yaşlı adamı demir çubukla döverek öldürmüştü:

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra yaşlı adamı demir çubukla döverek öldüren sanık hakkında, Cumhuriyet savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Benim işlediğim cinayet bile değil. Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir amca ölmedi ki" dedi.

Olay, 27 Haziran 2023 tarihinde Değirmendere'de salı pazarı girişinde meydana geldi. Olay tarihinden 4 gün önce cezaevinden çıkan T.Ç. (23), pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir Kaya'ya defalarca demir çubukla vurdu. Yaşlı adam hayatını kaybetti, polis ekipleri tarafından yakalanan T.Ç. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Hakkında, 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açılan T.Ç., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten rapor okundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

"Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık T.Ç., suçlamaları reddederek, "Benim işlediğim cinayet bile değil. Adam bir yapay zeka. Bir olay işledim, cezaevinden çıktım. Adam karşıma çıktı. Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir amca ölmedi ki" diye konuştu.

Sanık, önceki celselerdeki savunmasında, maktulün kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu ve tekrar aynı olayın yaşanacağı korkusuyla cinayeti işlediğini öne sürmüştü.

Tutukluluk devam

Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İHA