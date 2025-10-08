ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yaşlı adamı demir çubukla döverek öldürmüştü: "Bir oyun gibi düşünün, benim işlediğim cinayet bile değil"

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra yaşlı adamı demir çubukla döverek öldüren sanık hakkında, Cumhuriyet savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Benim işlediğim cinayet bile değil. Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir amca ölmedi ki" dedi.

Yaşlı adamı demir çubukla döverek öldürmüştü:

08 Ekim 2025 Çarşamba 10:20

 Olay, 27 Haziran 2023 tarihinde Değirmendere'de salı pazarı girişinde meydana geldi. Olay tarihinden 4 gün önce cezaevinden çıkan T.Ç. (23), pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir Kaya'ya defalarca demir çubukla vurdu. Yaşlı adam hayatını kaybetti, polis ekipleri tarafından yakalanan T.Ç. ise emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
 
  Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi 
  Hakkında, 'canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme' suçundan dava açılan T.Ç., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ve sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu belirten rapor okundu. 
 Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. 
  
  "Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka" 
  Mütalaaya karşı savunma yapan sanık T.Ç., suçlamaları reddederek, "Benim işlediğim cinayet bile değil. Adam bir yapay zeka. Bir olay işledim, cezaevinden çıktım. Adam karşıma çıktı. Bir oyun gibi düşünün, adam yapay zeka. Şakir amca ölmedi ki" diye konuştu. 
  Sanık, önceki celselerdeki savunmasında, maktulün kendisine 13 yaşındayken cinsel istismarda bulunduğunu ve tekrar aynı olayın yaşanacağı korkusuyla cinayeti işlediğini öne sürmüştü.  
 
  Tutukluluk devam 
  Mahkeme heyeti, avukatların süre talep etmesi üzerine sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.  


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de iki gazeteciye sopalı pusu girişimi Kocaeli'de iki gazeteciye sopalı pusu girişimi
Darıca’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı Darıca’da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı:...
Jiletle çevreye rahatsızlık veren şahıs silahla vuruldu Jiletle çevreye rahatsızlık veren şahıs silahla...
Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza : 2 ölü, 5 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza : 2 ölü, 5...
Çayırova Zabıtası’ndan okul kantinlerinde denetim Çayırova Zabıtası’ndan okul kantinlerinde denetim
KOCAELİ’DE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI KOCAELİ’DE DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli'de iki gazeteciye sopalı pusu girişimi
Kocaeli'de yayımladıkları bir haber sonrası tehdit edilen gazeteciler Hakan Süer ve Abbas Çakar'a yönelik...

Haberi Oku