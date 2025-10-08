Öğrenciler, Kitap Fuarı’na koşuyor

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, 4 Ekim’de kapılarını açtı. İlk günden itibaren binlerce kitapseverin ziyaret ettiği fuarda 7’de 70’e her yaştan insana rastlamak mümkün. Kocaeli’nin tüm ilçelerinden fuara akın eden öğrenciler ise kendi yaşlarına uygun hikâye, masal ve ders kitaplarını bulmanın sevincini yaşıyor.

ÖĞRENCİLERDEN FUARA YOĞUN İLGİ

Her gün binlerce kitapseveri ağırlayan Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerin ziyaretleri ile renkli görüntülere sahne oluyor. Kocaeli genelinde tüm ilçelerden gelen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde fuar alanını ziyaret ederek kitaplarla iç içe bir gün geçirdi. Sevdikleri kitapları ulaşma şansı yakalayan öğrenciler, edebiyat dünyasına dair yeni ufuklar edindi.

OKUL ÇANTALARI KİTAP İLE DOLDU

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’na akın eden öğrenciler, yaş gruplarına uygun kitapları inceleyip, sevdikleri eserleri satın alma fırsatı buldu. Anaokulundan ilkokula, ortaokuldan lise öğrencilerine kadar yoğun ilgi gören fuarda öğrenciler, stantları gezerek hem okumak istedikleri kitapları seçti hem de kitap sevgilerini pekiştirdi. Öğrenciler fuar sonunda ellerinde rengârenk kitaplarla alandan mutlu bir şekilde ayrıldı.

ÖĞRENCİLER FUARA GÜVENLE ULAŞIYOR

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanan okullardan öğrenciler için Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı’na özel otobüs seferleri gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, Kongre Merkezi Alt Yolu üzerinde servislerinden inerken, servis araçları öğrencilerin fuar gezileri sürecinde İnternteks Fuar Alanı’na park ediliyor. Bu sayede fuar alanı çevresinde trafik yoğunluğunun önüne geçilirken, öğrencilerin güvenli, hızlı ve konforlu şekilde gezilerini tamamlaması sağlanıyor.



(Ömer İLGEÇ)