Çayırova’nın üstyapısı Büyükşehir’le güçleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çayırova’nın en önemli arterlerinden biri olan Adnan Kahveci Caddesi’nde üstyapı çalışması gerçekleştirdi.

29 Eylül 2025 Pazartesi 15:31

 ALTYAPI SONRASI MODERN ÜSTYAPI

İSU’nun içme suyu altyapısını yenilediği bölgede, yapılan kazı çalışmaları nedeniyle yol yüzeyinde bozulmalar meydana gelmişti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için harekete geçti. Caddenin 600 metrelik bölümünde trimer kazısı yapılarak deformasyonların olduğu kısımlar söküldü ve yerine yeni asfalt serildi. Böylece hem estetik hem de dayanıklılık açısından cadde modern bir görünüme kavuşmaya başladı.

 

ÇALIŞMALAR ADIM ADIM İLERLİYOR

Ekipler, kalan 700 metrelik bölümde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Buradaki bozulmalar da asfaltla giderilecek. Çalışmalar tamamlandığında Adnan Kahveci Caddesi, baştan sona yenilenmiş olacak. Bu sayede bölgedeki trafik akışı rahatlayacak, sürücüler ve yayalar daha güvenli bir ulaşım imkânına kavuşacak.

 

ÇAYIROVA’YA PRESTİJ KATACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yalnızca bozulan yolları onarmakla kalmıyor, aynı zamanda caddelerin estetik görünümünü de ön planda tutuyor. Çayırova’nın prestij noktalarından biri olan Adnan Kahveci Caddesi’nde yapılan yenileme çalışmaları ilçeye değer katacak. Yeni asfaltı, düzenli yol çizgileri ve modern dokusuyla cadde, bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline gelecek.

(Erkan ERENLER)

