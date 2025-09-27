ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli'de altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi.

Kocaeli'de altyapı çalışması sırasında doğal gaz borusu delindi

27 Eylül 2025 Cumartesi 09:44

 Edinilen bilgiye göre, Sırasöğütler Mahallesi 1666 Sokak'ta İSU'ya bağlı ekiplerce yürütülen altyapı çalışmaları sırasında kepçe operatörü kazı esnasında doğal gaz borusuna zarar verdi. Borunun delinmesi sonucu çevreye yoğun gaz sızdı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede PALGAZ, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 
 Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından doğal gaz akışı kesilerek tehlike kontrol altına alındı. Yetkililer, güvenlik gerekçesiyle 1666 Sokak’taki doğal gaz arzının bir süre sağlanmayacağını açıkladı. 


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 tutuklama Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu:...
Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit: Trafikte servis şoföründen sürücüye tehdit:...
Encümenden çevre düşmanlarına 7 milyon ceza Encümenden çevre düşmanlarına 7 milyon ceza
10 yerinden bıçaklanan şahıs yaralandı 10 yerinden bıçaklanan şahıs yaralandı
Kamyonet bariyerlere uçtu Kamyonet bariyerlere uçtu
Kız meselesi yüzünden işlenen cinayet ile ilgili bir kişi daha tutuklandı Kız meselesi yüzünden işlenen cinayet ile ilgili...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu:...
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet sitesi üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran...

Haberi Oku