TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Türkiye’yi yapay zeka teknolojisinde ihracatçı konumuna taşıyacak ekosistem oluşturduk”

Türkiye girişimcilik ekosisteminde melek yatırımcı sayısının yüzde 80 azaldığı ve erken aşama finansmana erişim zorlaştı. 2025 yılında, Yapay zeka, yatırımcıların dikey değil yatay teknoloji altyapısı olarak konumlandırdığı ana temalardan biri haline geldi. ”Bu kritik tabloda ekosistemdeki "yatırıma hazırlık" sorununu çözen ve yerli girişimleri doğrudan küresel standartlara taşıyan Swarm Connection platformunu hayata geçiren Gönül Damla Güven “Amacımız; kurduğumuz ekosistemle Türkiye'yi yapay zeka teknolojilerinde sadece tüketici değil ihracatçı konumuna taşımak” dedi.

'Türkiye'yi yapay zeka teknolojisinde ihracatçı konumuna taşıyacak ekosistem oluşturduk”

05 Mart 2026 Perşembe 16:47

 Türkiye girişimcilik pazarı 2025 yılında 622 milyon dolarlık bir fon büyüklüğüne ulaşsa da sistemin kılcal damarlarını besleyen "erken aşama" yatırımlarda sert bir düşüş yaşanıyor. Bir milyon dolar altındaki işlem sayısının 2023’te 293’ten 2025 yılına geldiğimizde 121’e, aktif melek yatırımcı sayısının ise 492’den 98’e gerilemesi, girişimcilik dünyasında "nitelikli hazırlık" dönemini başlattı. Startup Centrum verilerine göre, bu daralma ortamında yatırımcıların tek güvenli limanı olan yapay zeka girişimleri, toplam fonlamanın üçte birini domine ederek pazarın itici gücü oldu.

SC: “Bir Veri Tabanından Ötesi, Bir Yaşam Döngüsü Altyapısı”

Ekosistemin kurumsal, girişimci ve yatırımcı taraflarında edindiği derin deneyimi birleştiren Gönül Damla Güven, bu yapısal krizi çözmek adına Swarm Connection platformunu odak noktasına yapay zekayı alarak kurguladı. Klasik ve kısa süreli hızlandırma programlarının ötesine geçen Swarm Connection; girişimleri kuluçka aşamasından küresel pazara kadar olan tüm yaşam döngüsünde veri tabanlı bir altyapıyla izliyor.

"Yatırımcı artık deneme değil, doğrulanmış gelişim arıyor"

Ekosistemin üç tarafını da temsil eden Swarm Connection Kurucusu Gönül Damla Güven, yabancı yatırımcıların, işlem sayısında azınlıkta kalsalar da 432 milyon dolarla toplam hacmin üçte ikisini yönetmesini, yerli girişimler için "uluslararası standartlara uyum" konusunu bir beka meselesi haline getirdiğine dikkat çekti. Güven, Swarm Connection ile stratejik adımlarını şu sözlerle açıklıyor:

"Geçen yılın verileri bize çok net bir mesaj veriyor: Yatırımcı artık sadece finansman sağlayan bir figür değil, doğrulanmış ve gelişimi ölçülebilir projelerin peşinde olan bir seçici. Yatırımcı sayısındaki dramatik düşüş, girişimlerin yatırımcı karşısına yeterince hazır çıkamadığının kanıtı niteliğinde. Biz Swarm Connection ile odağımızı tamamen yapay zekaya daralttık; çünkü bu teknoloji artık spesifik bir alan değil, tüm sektörlerin yatay altyapısı. Swarm ile amacımız; yerli yapay zeka girişimlerini küresel sermayenin beklediği şeffaflık ve ölçeklenebilirlik kriterlerine hazırlayarak, Türkiye'yi sadece teknoloji tüketicisi değil, teknoloji ihracatçısı konumuna taşıyacak etki odaklı bir ekosistem kurmaktır."

Neden Sadece Yapay Zeka?

Swarm Connection, yapay zeka girişimlerinin küresel yatırımcıya daha hızlı ulaşabilmesi, kolay ölçeklenebilmesi ve yüksek katma değer üretmesi nedeniyle odağını dikey olarak bu teknolojiye sabitliyor. Bir milyon dolar altındaki yatırımların azalması, sermayenin artık daha "niş" ve "geleceği parlak" alanlara kaydığını gösteriyor. Swarm, yerli yetenekleri bu küresel sermaye beklentilerine uygun olarak yetiştirerek, yapısal kopukluğu teknolojiyle onarmayı hedefliyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Freelance Uzman mı Google Ajansı mı? Doğru Reklam Yönetimi Nasıl Seçilir? Freelance Uzman mı Google Ajansı mı? Doğru Reklam...
Kocaelililer, Bilim Merkezi ve Havacılık Müzesi’ni çok sevdi Kocaelililer, Bilim Merkezi ve Havacılık Müzesi’ni...
Kocaeli En İyi İnternet Sağlayıcı Arayışında Yükselen Değer DahaOnline Kocaeli En İyi İnternet Sağlayıcı Arayışında...
Minikler, Dünya Mucit Çocuklar Günü’nde bilimle buluştu; Lokomotif Çocuk Köyü’nün minikleri bilimin izinde Minikler, Dünya Mucit Çocuklar Günü’nde bilimle...
DARICA’DA VEX ROBOT YARIŞMASI İLE TEKNOLOJİ RÜZGARI ESECEK DARICA’DA VEX ROBOT YARIŞMASI İLE TEKNOLOJİ RÜZGARI...
Kocaeli Web Tasarım Ajansı İle Profesyonel Web Tasarım Kocaeli Web Tasarım Ajansı İle Profesyonel Web...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Freelance Uzman mı Google Ajansı mı? Doğru...
Google Ads, algoritma yapısı, kalite puanı sistemi, teklif stratejileri ve sürekli değişen reklam politikaları...

Haberi Oku