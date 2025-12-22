DARICA’DA VEX ROBOT YARIŞMASI İLE TEKNOLOJİ RÜZGARI ESECEK

Darıca, teknoloji ve inovasyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan VEX Robot Yarışması’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 27-28 Aralık tarihlerinde, Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan bu dev organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç yetenekleri bir araya getirecek.

Teknolojiye meraklı gençlere yönelik destekleri ve projeleriyle örnek çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, geleceğin mühendislerini buluşturacak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek genç mucitler, VEX Robot Yarışması’nda kıyasıya rekabet edecek. 27-28 Aralık tarihlerinde, Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek turnuva, 12 farklı şehirden toplam 95 takımın katılımıyla dev bir teknoloji şölenine dönüşecek. Teknolojiye gönül veren yüzlerce öğrenci, aylar süren çalışmalar sonucu tasarladıkları robotlarla kıyasıya bir mücadele sergileyecek. Etkinlik, sadece bir yarışma olmanın ötesinde, gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki becerilerini geliştirmelerine, problem çözme yetilerini artırmalarına ve takım çalışmasını öğrenmelerine olanak tanıyan önemli bir platform niteliği taşıyor.

İki gün sürecek olan etkinlik boyunca katılımcılar; stratejik düşünme, mühendislik becerileri ve kodlama yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda teknoloji rüzgarları eserken, dereceye giren takımlar ulusal ve uluslararası arenada başarı kovalama yolunda önemli bir adım atmış olacak. Tüm teknoloji meraklıları ve Darıcalıların bu heyecana ortak olmaya davetli olduğu belirtildi.