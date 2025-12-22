İki gün sürecek olan etkinlik boyunca katılımcılar; stratejik düşünme, mühendislik becerileri ve kodlama yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda teknoloji rüzgarları eserken, dereceye giren takımlar ulusal ve uluslararası arenada başarı kovalama yolunda önemli bir adım atmış olacak. Tüm teknoloji meraklıları ve Darıcalıların bu heyecana ortak olmaya davetli olduğu belirtildi.
DARICA’DA VEX ROBOT YARIŞMASI İLE TEKNOLOJİ RÜZGARI ESECEK
