banner1217
TEKNOLOJİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

DARICA’DA VEX ROBOT YARIŞMASI İLE TEKNOLOJİ RÜZGARI ESECEK

Darıca, teknoloji ve inovasyon dünyasının en prestijli organizasyonlarından biri olan VEX Robot Yarışması’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 27-28 Aralık tarihlerinde, Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan bu dev organizasyon, Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç yetenekleri bir araya getirecek.

DARICA'DA VEX ROBOT YARIŞMASI İLE TEKNOLOJİ RÜZGARI ESECEK

22 Aralık 2025 Pazartesi 17:10

 Teknolojiye meraklı gençlere yönelik destekleri ve projeleriyle örnek çalışmalar yapan Darıca Belediyesi, geleceğin mühendislerini buluşturacak önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek genç mucitler, VEX Robot Yarışması’nda kıyasıya rekabet edecek. 27-28 Aralık tarihlerinde, Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek turnuva, 12 farklı şehirden toplam 95 takımın katılımıyla dev bir teknoloji şölenine dönüşecek. Teknolojiye gönül veren yüzlerce öğrenci, aylar süren çalışmalar sonucu tasarladıkları robotlarla kıyasıya bir mücadele sergileyecek. Etkinlik, sadece bir yarışma olmanın ötesinde, gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki becerilerini geliştirmelerine, problem çözme yetilerini artırmalarına ve takım çalışmasını öğrenmelerine olanak tanıyan önemli bir platform niteliği taşıyor.

İki gün sürecek olan etkinlik boyunca katılımcılar; stratejik düşünme, mühendislik becerileri ve kodlama yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu’nda teknoloji rüzgarları eserken, dereceye giren takımlar ulusal ve uluslararası arenada başarı kovalama yolunda önemli bir adım atmış olacak. Tüm teknoloji meraklıları ve Darıcalıların bu heyecana ortak olmaya davetli olduğu belirtildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Web Tasarım Ajansı İle Profesyonel Web Tasarım Kocaeli Web Tasarım Ajansı İle Profesyonel Web...
IDEA Jeneratör: Güvenin ve Kaleminin Adresi IDEA Jeneratör: Güvenin ve Kaleminin Adresi
Instagram Botu: Otomatik Mesajlaşma, Gönderi ve AI Tabanlı Etkileşim Instagram Botu: Otomatik Mesajlaşma, Gönderi ve...
Dijital çağın nabzı 3 gün tutuldu, 41 bin 608 ziyaretçi ağırlandı; Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını kapattı Dijital çağın nabzı 3 gün tutuldu, 41 bin 608...
Bilişim Fuarı’nda “Yapay Zeka” ve “Girişimcilik” rüzgârı Bilişim Fuarı’nda “Yapay Zeka” ve “Girişimcilik”...
Turgut Özal hologram yöntemiyle Bilişim Fuarı’nda Turgut Özal hologram yöntemiyle Bilişim Fuarı’nda
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli Web Tasarım Ajansı İle Profesyonel...
Kocaeli Web tasarım ajansı, modern işletmelerin dijital dünyada güçlü bir konuma ulaşması ve rekabet...

Haberi Oku