Minikler, Dünya Mucit Çocuklar Günü’nde bilimle buluştu; Lokomotif Çocuk Köyü’nün minikleri bilimin izinde

Çocukların yaratıcılığını ve yenilikçi düşünme becerilerini desteklemek amacıyla her yıl 17 Ocak, “Dünya Mucit Çocuklar Günü” olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Lokomotif Çocuk Köyü’nün minikleri, Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek bilimle buluştu.

18 Ocak 2026 Pazar 10:00

 MİNİK MUCİTLER BİLİMİN İZİNDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lokomotif Çocuk Köyü, 17 Ocak Dünya Mucit Çocuklar Günü etkinlikleri kapsamında minik öğrencileri bilimle buluşturdu. Bu kapsamda Lokomotif Çocuk Köyü’nün minikleri, Kocaeli Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek bilim dolu bir gün geçirdi. Ziyaret boyunca çocuklar, bilimin gelişimine ışık tutan önemli bilim insanları ve mucitler hakkında bilgi edinirken, bilimsel sergi alanlarını ve deney düzeneklerini büyük bir ilgiyle inceledi. Etkinlik alanlarında yapılan gözlem ve deneyler sayesinde minikler, bilimin eğlenceli ve keşfedilebilir yönünü yakından tanıdı.

 

KENDİ ROKETLERİNİ TASARLADILAR
Programın en keyifli bölümlerinden biri olan atölye çalışmaları ise renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar, velileriyle birlikte kendi roket tasarımlarını oluşturarak hayal güçlerini somut ürünlere dönüştürdü. Tasarladıkları roketlerle hem takım çalışmasını deneyimleyen hem de problem çözme becerilerini geliştiren minikler, üretmenin ve başarmanın mutluluğunu yaşadı. Etkinlik, çocukların erken yaşta bilim ve teknolojiyle tanışmasının önemini vurgularken, aynı zamanda ailelerin de sürece aktif katılımını sağlayarak öğrenmenin kalıcı hale gelmesine katkı sundu.

