Dijital çağın nabzı 3 gün tutuldu, 41 bin 608 ziyaretçi ağırlandı; Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını kapattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bilişim meraklılarını alanında uzman isim ve kurumlarla buluşturmak adına gerçekleştirdiği Kocaeli Bilişim Fuarı, üç gün süren yoğun programın ardından kapılarını kapattı. Bu önemli etkinliği 41 bin 608 kişi ziyaret etti.

KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı kusursuz bir şekilde tamamlandı. Bilişim Fuarı’nda; yapay zeka, sanayi, eğitim, müzik teknolojileri ve akıllı şehir uygulamaları gibi pek çok alanda 24 panel ve 100’ün üzerinde uzman konuşmacı sahne aldı.

PASTA KESİMİ İLE KUTLAMA YAPILDI

Bu yıl Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Günü (Global Celebration of Geography & Maps on GIS Day) tüm dünyada olduğu gibi Kocaeli Bilişim Fuarı’nda da unutulmadı. Coğrafya, haritalama teknolojileri ve mekânsal veri biliminin önemine vurgu yapan bu özel gün, fuarda hazırlanan özel tasarım bir pasta ile kutlandı. 3 gün boyunca Kocaeli Kongre Merkezi’nde devam eden Bilişim Fuarı’nı 41 bin 608 kişi ziyaret etti.

BAŞARILI BİR ORGANİZASYON TAMAMLANDI

Kapanış töreninde kesilen pasta, hem GIS Day’in küresel ruhunu yansıttı hem de fuarın teknoloji ve inovasyonun tüm alanlarına temas eden vizyonunu pekiştirdi. Organizasyon ekibi hep birlikte bu anlamlı anı paylaşarak fuarın başarılı ve verimli bir şekilde tamamlanmasını kutladı. Üç gün boyunca devam eden etkinliklerin ardından gerçekleşen pasta kesimi, hem sektörler arası etkileşimin gücünü gösterdi hem de gelecek yıllarda daha kapsamlı kutlamalara duyulan heyecanı artırdı.

DİJİTAL ÇAĞIN KALBİ KOCAELİ’DE ATTI

Fuar boyunca akademisyenler, teknoloji liderleri, hukukçular ve girişimciler bir araya gelerek dijital dönüşümün sektörel etkilerini detaylı biçimde ele aldı. Yapay zekânın siber güvenlikten e-ticarete, eğitimden müzik teknolojilerine uzanan geniş yelpazede kullanımı, ziyaretçilere interaktif oturumlarla aktarıldı. Katılımcılar, uzman sunumları ve deneyim paylaşımlarıyla teknoloji dünyasının geleceğini yakından gözlemleme fırsatı buldu.

BİLİŞİM, SANAYİ VE EĞİTİM BİR ARAYA GELDİ

Fuar, yalnızca panellerle sınırlı kalmayıp, katılımcılara canlı gösteriler ve uygulamalı deneyimler sunarak dijital teknolojilerin günlük yaşam ve iş dünyasındaki somut etkilerini gösterdi. Ayrıca panellerin çıktıları, yapay zeka destekli olarak derlenip akademik bir yayına dönüştürülecek ve sektörel dönüşümlere ışık tutacak.

KOCAELİ’NİN DİJİTAL VİZYONU GÜÇLENDİ

Program sonunda, fuara katkı sağlayan tüm konuşmacılara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından plaket takdim edildi. Büyükşehir Belediyesi ve iş birliği kuruluşlarıyla düzenlenen fuar, şehrin “bilişim kenti” vizyonunu güçlendirdi, kamu, özel sektör ve akademiyi bir araya getirerek stratejik iş birlikleri ve yenilikçi projeler için zemin oluşturdu. Katılımcılar, fuarı ziyaret ederek hem bireysel hem de kurumsal gelişimlerine katkı sağladı.

TÜM ETKİNLİKLER KAYITLI KATILIMCILARA AÇIK OLDU

Ayrıca Kocaeli Bilişim Fuarı’na katılan ziyaretçiler, online kayıt sistemine dahil olarak “Dijital Katılım Belgesi” sahibi oldu ve paneller ile sunumlarda interaktif olarak yer aldı. Bilişim Fuarı herkes için keyifli, verimli ve faydalı bir şekilde geride kaldı.





(Erkan ERENLER)