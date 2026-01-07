Kağıtspor, 2025’e 317 madalya sığdırdı

Kocaeli’nin ve Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, ulusal ve uluslararası arenalarda birçok branşta 2025 sezonunu şampiyonluklarla tamamladı. 38 branşta 8 bini aşkın aktif sporcusu bulunan Kağıtspor, şampiyonluklarla dolu bir yıl geçirdi. Kağıtspor’un yıldızları 2025’te 317 madalya kazandı.

KOCAELİ’NİN ULUSLARARASI ARENADAKİ YÜZÜ

43 branşta 8 bini aşkın aktif sporcusu bulunan Kağıtsporlu sporcular, 2025 yılında Dünya ve Avrupa şampiyonlarında 13 altın, 6 gümüş, 15 bronz, 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda 2 altın, 4 bronz, Uluslararası Şampiyonalarda ise 19 altın, 14 gümüş ve 27 bronz ile toplam 100 madalya kazanarak dünyanın farklı ülkelerinde Kocaeli’nin adını duyurdular.

TÜRİKİYE ŞAMPİYONALARINDA 213 MADALYA

Mavi-Beyazlı kulübün başarılı sporcuları ulusal düzeyde düzenlenen Türkiye şampiyonalarında 85 altın, 51 gümüş ve 77 bronz madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Böylece mavi-beyazlı sporcular, 2025 yılında 189 madalya elde etti.









İŞİTME ENGELLİLER OLİMPİYATLARI’NDA 4 MADALYA

15-26 Mart tarihleri arasında Tokyo’da düzenlenen 2025 Deaflympics İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda ülkemizi ve Kağıtspor’u temsil eden milli karateci Emirhan Eroğlu Erkek Kumite -75 kg’da gümüş madalya kazanırken, Emirhan Eroğlu, Fatih Çiçek ve Burak Mert Can’ın bulunduğu Erkek Takım Kumite gümüş madalya kazanarak Tokyo’dan 4 madalya ile döndü.







RİYAD’DA KOCAELİ’NİN SPORCULARI ZİRVEDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda büyük bir başarıya imza attı. Judoda ve boksta iki altın, karatede ve karışık takım müsabakalarında ise dört bronz madalya kazanan Kağıtspor, toplam 6 madalya ile organizasyonu tamamladı. Farklı branşlarda gösterilen bu başarı hem kulüp hem de ülke adına gurur kaynağı oldu.

197 SPORCU MİLLİ TAKIMLARA GÖNDERİLDİ

Sporcu fabrikası olan Büyükşehir Kağıtspor, 2025 yılında alt yapısından yetiştirdiği 197 sporcusunu milli takımlara gönderdi. Birçok branşta ay yıldızlı forma adına müsabakaya çıkan Kocaeli’nin gençleri, dünyanın farklı şehirlerinde Türk bayrağını dalgalandırmanın gururuyla Kocaeli’ye döndü.









KARATECİLER BAŞARIYA DOYMADI

Karate branşında Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri başarıyla milli takımlara girmeye hak kazanan mavi-beyazlı sporcular, Avrupa Dünya Şampiyonaları, Karate Premier Lig ve Seri A gibi dünyanın en prestijli organizasyonlarında ay-yıldızlı formayla kürsüde yer aldı.

ENGELLERİ KAĞITSPOR İLE AŞTILAR

12 branşta engelli bireylere desteğini sürdüren Büyükşehir Kağıtspor’da yıl boyunca engel tanımayan sporcular, ay yıldızlı bayrağımızı ulusal ve uluslararası müsabakalarda 33 madalya kazanarak başarıyla temsil etti.

2026 HEDEFLERİMİZ DAHADA YÜKSEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulüp Başkanı İbrahim Ercin, 2025 yılının değerlendirmesini yaparak, “2025 yılı bizim açımızdan çok başarılı geçti. 2026 yılında ülkemizi uluslararası organizasyonlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam etmek istiyoruz. Elde ettiğimiz başarılı sonuçları 2026 yılında arttırmak ve yeni rekorlar elde etme niyetindeyiz. Yine yoğun bir yıl geçireceğiz. Şampiyonalarda başarılı olan sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum” dedi.