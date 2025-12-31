banner1221
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den ulaşıma yılbaşı düzenlemesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesi beklenen yoğunluğa karşı otobüs ve tramvay hatlarında ek seferler düzenledi. Buna göre ana arterlerde ulaşımın yılın ilk saatlerine kadar kesintisiz sürmesi sağlanacak.

Büyükşehir'den ulaşıma yılbaşı düzenlemesi

31 Aralık 2025 Çarşamba 22:36

 VATANDAŞI SEVİNDİREN ULAŞIM AYARLAMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşım hizmetlerinden kesintisiz şekilde faydalanabilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm planlamaları titizlikle yapıyor. Bu kapsamda yılbaşı gecesi (31 Aralık Çarşamba-Bugün) yaşanması beklenen yolcu yoğunluğunu karşılamak amacıyla tramvay ve otobüs hatlarında ek seferler düzenlendi.

 

YOĞUN HATLARDA EK SEFERLER

Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen uygulama kapsamında yoğun olarak kullanılan Hat 11, Hat 33, Hat 100, Hat 135, Hat 145, Hat 490, Hat 500, Hat 510B ve Hat 750 numaralı otobüs hatlarında sefer sayıları yılın ilk saatlerine özel olarak artırıldı. Hat 33’ün seferleri 03.00’a, Hat 100’ün seferleri 02.30’a, Hat 490 ve 750’nin seferleri ise 02.00’ye kadar devam edecek. Böylece vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana arterlerde ulaşım hizmetleri sürdürülmüş olacak.

 

TRAMVAY İLE KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ ULAŞIM

Ayrıca Otogar-Kuruçeşme Tramvay Hattı ile Şehir Hastanesi-Kuruçeşme Tramvay Hattı’nda da seferler devam edecek. Tramvay hattında Otogar’dan gerçekleşecek son sefer 02.30’da, Kuruçeşme’den ise son sefer saat 03.00 olarak planlandı. Şehir Hastanesi’nde ise yolcular tramvay hizmetinden ise 02.20’e kadar faydalanabilecek. Böylelikle Kocaelililer, yeni yılı karşılarken ulaşım konusunda herhangi bir aksaklık yaşamadan güvenle seyahat edebilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Nevşehir’de Onur ve Hizmet Ödülleri Verdi Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Nevşehir’de...
İzmit'e İHA düştü İzmit'e İHA düştü
Gebze Gençlik Merkezi’nde Şehit Ailelerine Vefa KOŞYAZ’dan Bizim Ailemiz Programı Gebze Gençlik Merkezi’nde Şehit Ailelerine Vefa...
Kocaeli’de Yoshinori Moriwaki Deprem Bilinci Konferansı Verdi Kocaeli’de Yoshinori Moriwaki Deprem Bilinci Konferansı...
Şakir Gürel’den İKTAV Kütüphanesi’ne Ziyaret, İsmail Kahraman ile Bir Araya Geldi Şakir Gürel’den İKTAV Kütüphanesi’ne Ziyaret,...
Kocaeli’de Narkotik Operasyonlarında 85 Şüpheli Yakalandı Kocaeli’de Narkotik Operasyonlarında 85 Şüpheli...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Nevşehir’de...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Yönetim Kurulu, Niğde ve Nevşehir’de...

Haberi Oku