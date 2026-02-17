banner1263
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 16 yaşındaki Rıdvan Saygın'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin dava dosyasına giren bilirkişi raporu, cinayet anına ışık tuttu. Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporda, tutuklu sanık Ö.A.'nın elindeki bıçakla maktule en yakın konumda bulunduğu ve hamle yaptığı anlar kare kare analiz edildi.

16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi

17 Şubat 2026 Salı 14:23

 Olay, 23 Ekim 2023 tarihinde Özgürlük Mahallesi 210. Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 16 yaşındaki Rıdvan Saygın kalbinden, kavgayı ayırmaya çalışan bir arkadaşı ise bacağından bıçaklandı. Ağır yaralanan Saygın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan 8 şüpheliden yaşı 18'den küçük olan Ö.A. tutuklanırken, S.Ü., T.Y.E., A.K., B.Ç., H.İ., A.K.Ç. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
   
  Görüntüler kare kare incelendi 
  Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Ulusal Kriminal Büro tarafından incelendi. Hazırlanan raporda, kalabalık grup arasındaki arbede, kişilerin konumları ve ellerindeki cisimler detaylandırıldı. 
 Raporda, tutuklu sanık Ö.A.'nın elinde bıçak olduğu net bir şekilde tespit edildi. Görüntü çözümlemelerinde, Ö.A.'nın elindeki bıçakla, o sırada öne doğru eğilmiş halde bulunan Rıdvan Saygın'a en yakın mesafedeki kişi olduğu ve maktule doğru hamlede bulunduğu değerlendirmesine yer verildi. 
   
  "Maktule yumruk ve tekmelerle saldırdılar" 
  Bilirkişi raporunda, olay anındaki karmaşa sırasında diğer şüphelilerin eylemleri de mercek altına alındı. Raporda "Şahıs-5" ve "Şahıs-4" olarak kodlanan kişilerin maktule yumruk ve tekmelerle vurduğu, arbede sırasında maktulün başının aldığı darbelerle sarsıldığı belirtildi. 
 Ayrıca raporda, maktul Rıdvan Saygın'ın da elinde bir bıçak olduğu, arbede sırasında kendisine saldıran grubun bacaklarına doğru hamle yapmaya çalıştığı, ancak aldığı darbeler ve bıçak yarası sonrası dizlerinin üzerine çökerek yere yığıldığı anlar yer aldı. 
 Raporda, tutuklu sanık Ö.A. dışındaki kişilerin elinde kesin ve net bir bıçak tespiti yapılamadığı ancak görüntü kalitesi ve kişilerin birbirini perdelemesi nedeniyle bu durumun netleşmediği ifade edildi. Uzmanlar, maktuldeki yara lokasyonları ile olay yerinde bulunan diğer bıçakların uyumluluğunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan ek görüş alınabileceğini belirtti. 
 Öte yandan, Rıdvan Saygın'ın ailesi ve arkadaşları, geçtiğimiz cumartesi günü düzenledikleri yürüyüşle adalet çağrısında bulunmuştu.  
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini çalan 3 şüpheli yakalandı Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini çalan...
Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı
Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda...
Harada çıkan yangında 70 balya saman yandı Harada çıkan yangında 70 balya saman yandı
Çatı katı alevlere teslim oldu Çatı katı alevlere teslim oldu
Kocaeli’de durdurulan 4 şüpheliden yüklü miktarda uyuşturucu çıktı Kocaeli’de durdurulan 4 şüpheliden yüklü miktarda...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 74 yaşındaki vatandaşın elindeki altın ve para dolu çantayı gasp eden şüphelilere...

Haberi Oku