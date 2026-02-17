16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde 16 yaşındaki Rıdvan Saygın'ın hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin dava dosyasına giren bilirkişi raporu, cinayet anına ışık tuttu. Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporda, tutuklu sanık Ö.A.'nın elindeki bıçakla maktule en yakın konumda bulunduğu ve hamle yaptığı anlar kare kare analiz edildi.

Olay, 23 Ekim 2023 tarihinde Özgürlük Mahallesi 210. Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 16 yaşındaki Rıdvan Saygın kalbinden, kavgayı ayırmaya çalışan bir arkadaşı ise bacağından bıçaklandı. Ağır yaralanan Saygın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan 8 şüpheliden yaşı 18'den küçük olan Ö.A. tutuklanırken, S.Ü., T.Y.E., A.K., B.Ç., H.İ., A.K.Ç. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntüler kare kare incelendi

Gebze 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava kapsamında, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri Ulusal Kriminal Büro tarafından incelendi. Hazırlanan raporda, kalabalık grup arasındaki arbede, kişilerin konumları ve ellerindeki cisimler detaylandırıldı.

Raporda, tutuklu sanık Ö.A.'nın elinde bıçak olduğu net bir şekilde tespit edildi. Görüntü çözümlemelerinde, Ö.A.'nın elindeki bıçakla, o sırada öne doğru eğilmiş halde bulunan Rıdvan Saygın'a en yakın mesafedeki kişi olduğu ve maktule doğru hamlede bulunduğu değerlendirmesine yer verildi.

"Maktule yumruk ve tekmelerle saldırdılar"

Bilirkişi raporunda, olay anındaki karmaşa sırasında diğer şüphelilerin eylemleri de mercek altına alındı. Raporda "Şahıs-5" ve "Şahıs-4" olarak kodlanan kişilerin maktule yumruk ve tekmelerle vurduğu, arbede sırasında maktulün başının aldığı darbelerle sarsıldığı belirtildi.

Ayrıca raporda, maktul Rıdvan Saygın'ın da elinde bir bıçak olduğu, arbede sırasında kendisine saldıran grubun bacaklarına doğru hamle yapmaya çalıştığı, ancak aldığı darbeler ve bıçak yarası sonrası dizlerinin üzerine çökerek yere yığıldığı anlar yer aldı.

Raporda, tutuklu sanık Ö.A. dışındaki kişilerin elinde kesin ve net bir bıçak tespiti yapılamadığı ancak görüntü kalitesi ve kişilerin birbirini perdelemesi nedeniyle bu durumun netleşmediği ifade edildi. Uzmanlar, maktuldeki yara lokasyonları ile olay yerinde bulunan diğer bıçakların uyumluluğunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan ek görüş alınabileceğini belirtti.