GEBZE BELEDİYESİ ASFALT YAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve güvenliği sağlamak amacıyla asfalt yama ve bakım-onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özellikle olumsuz hava koşulları nedeniyle yıpranan yollar, hızlı müdahalelerle onarılıyor.

17 Şubat 2026 Salı 14:20

 Kış aylarında yaşanan yoğun yağışlar ve değişen hava sıcaklıkları, kentin bazı noktalarındaki yollarda bozulmalara neden oldu. Vatandaşların ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması, sürüş ve yaya güvenliğinin tehlikeye girmemesi adına harekete geçen Gebze Belediyesi ekipleri, tespit edilen noktalarda yoğun bir çalışma programı uyguluyor.

Son Çalışmalar Üç Farklı Noktada Yapıldı

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, belirlenen program dahilinde üç mahallede eş zamanlı yama çalışması gerçekleştirdi. Olumsuz hava şartlarının etkisiyle deforme olan yollar kazınarak temizlendi ve sıcak asfalt serimi ile onarıldı.

Son çalışmalar kapsamında Barış Mahallesi 1860. Sokak, Ulus Mahallesi 2109. Sokak ve İstasyon Mahallesi 1448. Sokak’ta gerçekleştirilen yama çalışmalarıyla yol konforu yeniden sağlandı.

Vatandaş Güvenliği Ön Planda

Gebze Belediyesi yetkilileri, yollardaki bakım ve onarım çalışmalarının sadece estetik bir düzenleme olmadığını, asıl amacın ulaşım kalitesini artırmak olduğunu vurguladı. Yıpranan asfaltın araçlar için oluşturabileceği risklerin önüne geçmek amacıyla, ekiplerin her an sahada olduğu belirtildi.

