Ramazan’a özel iftar sofrası Antikkapı’da

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu sofralara taşıyacak özel iftar menüleri ile Kocaelililere en güzel hizmeti sunacak. Antikkapı’ya bağlı 11 farklı şube; modern ve ferah mekânları, kaliteli hizmet anlayışı ve özenle hazırlanmış zengin menü seçenekleriyle Ramazan sofralarına lezzet ve bereket katacak.

REZERVASYON İLE RAHAT İFTAR DENEYİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., birbirinden leziz yemeklerinin yer aldığı zengin menüleriyle Ramazan ayı boyunca vatandaşlara hizmet verecek. Antikkapı’nın iftar menüsü; çorba, iftar tabağı, salata, ana yemek, tatlı, Osmanlı şerbeti, meşrubat ve çay ikramının yer aldığı zengin bir içerikten oluşuyor. Ramazan ayı boyunca kaliteli hizmet anlayışı ve titizlikle uygulanan hijyen standartlarıyla gerçekleştirilecek iftar programlarında yoğunluk yaşanmaması ve misafirlerin konforlu bir ortamda ağırlanabilmesi için rezervasyonların önceden yapılması önem taşıyor.

11 FARKLI ŞUBE’DE HİZMET VERİLECEK

Ramazan boyunca iftar menüleri Kocaeli’nin farklı noktalarındaki Maide Kafe ve Restoran, Mahal Plus, Sekapark Antik Köfte, Darıca Antik Köfte, Darıca İskele Mahal, Balyanoz Antik Köfte, Gebze Millet Bahçesi Antik Köfte Ekspres, Çayırova Millet Bahçesi Mahal, Değirmendere Antik Köfte Ekspres ve franchise olarak hizmetlerini sürdüren Kartepe Antik Köfte ve Başiskele Antik Köfte şubelerinde misafirlere sunulacak.

BAZI ŞUBELER RAMAZAN’DA KAPALI OLACAK

Öte yandan Ramazan ayı boyunca bazı Antikkapı şubelerinin çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı. Marina Sac Börek, Serbestler Dondurma, Kumpir Marina Taze, Ormanya Antik Köfte, Ormanya Taze, Kartepe Derbent Taze, Karamürsel Taze, Değirmendere Taze ve İzmit Milli İrade Meydanı Halka şubeleri Ramazan boyunca kapalı olacak.

İFTAR ÖNCESİ AÇIK OLAN ŞUBELER

Ramazan ayı içerisinde hizmete devam edecek olan Ormanya Antik Kafe 09.00-17.00, Kuzuyayla Köftemiz 10.00-19.00, İzmit Milli İrade Meydanı Taze 10.00-22.00, Molapark Halka 07.00-17.30, Molapark Ks Store 09.00-17.30, Molapark Ormanya Ürünleri 07.00-17.30, Hassas Glütensiz Kafe 10.00-22.00, Çayırova Bilim Park Mahal 09.00-17.00, Çayırova Taze 09.00-22.00, Darıca Taze 09.00-22.00, Gebze Millet Bahçesi Taze 10.00-22.00 ve Dilovası Mahal 14.00-22.00 saatleri arasında açık olacak. Bu işletmelerde iftar menüsü hizmeti ise sunulmayacak.