İLÇE HABERLERİ:
Alikahya TEM Bağlantı Yolu’nda çalışmalar tam gaz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen “Alikahya TEM Bağlantı Yolu Projesi”nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yoğun bir imalat sürecinin yaşandığı proje, bölgenin ulaşım ve altyapı sorunlarına kalıcı çözümler sunmayı hedefliyor.

14 Şubat 2026 Cumartesi 09:39

 SAHADA YOĞUN İMALAT SÜRECİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Alikahya TEM Bağlantı Yolu Projesi” hız kesmiyor. Projenin önemli güzergâhlarından biri olan Albay Karaosmanoğlu Caddesi’nde taş duvar, yağmursuyu ve terasman kazı-dolgu imalatları yoğun şekilde devam ediyor. Çalışmalar, bölgenin ulaşım ve altyapı sorunlarına kalıcı çözüm getirmeyi hedefliyor. Cadde boyunca yürütülen çalışmalarla yolun altyapısı güçlendirilirken, bölgede uzun süredir yaşanan yağmursuyu tahliye sorunlarına da müdahale ediliyor. Yapılan yağmursuyu hatları sayesinde su birikintilerinin ve olası sel riskinin önüne geçilecek.

 

TEM ALTI BAĞLANTI YOLUNA HAZIRLIK

Albay Karaosmanoğlu Caddesi’nde devam eden imalatlar, Alikahya’nın kuzey ve güneyini TEM Otoyolu altından birbirine bağlayacak yeni bağlantı yolunun önemli bir etabını oluşturuyor. Çalışmalar tamamlandığında bölge trafiği daha düzenli ve güvenli hale gelecek.

Büyükşehir Belediyesi, Alikahya’daki ulaşım yatırımlarını planlanan takvim doğrultusunda sürdürerek, kentin ulaşım altyapısına yeni bir soluk kazandırmayı amaçlıyor.

