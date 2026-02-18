Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı

Kocaeli'de silahla öldürmeye teşebbüs suçundan hakim karşısına çıkan sanık Ramis Kahraman, duruşmada sergilediği tavır değişikliğiyle dikkat çekti. Savunmasında, eyleminin yaralama suçu sayılmasını isteyen sanık, uzun süre sonra mahkeme salonuna geldiğini ve oğlunu bu sayede gördüğünü söyleyerek mahkeme başkanına teşekkür etti. Ancak oy çokluğuyla 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığını öğrenince sinirlerine hakim olamayan sanık, "Yargılamanızı kabul etmiyorum, FETÖ'cüsünüz" dedi. Ayrıca sanığın, 2005 yılında eşinin dedesini miras yüzünden öldürdüğü, tutuklu bulunduğu süreçte ise biri hastaneden olmak üzere iki kez de firar ettiği öğrenildi.

İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi'nde 23 Şubat 2023 yılında meydana gelen olayda, Ramis Kahraman (48), tartıştığı Ahmet K.'yi tabancayla ateş ederek bacağından yaraladı. Ramis Kahraman olay yerinden kaçarken Ahmet K. ise can havliyle 41 EK 777 plakalı araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Aracıyla bir süre gittikten sonra cadde üstünde vatandaşlardan yardım isteyen Ahmet K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

1,5 ay sonra da başka birini yaraladı

Polis ekipleri şahsı aramaya devam ederken, yaklaşık 1,5 ay sonra ise Ramis Kahraman, Kartepe'de B.S. isimli şahsı kesici aletle yaralayarak tekrardan kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin araştırmaları neticesinde Ramis Kahraman, 28 Eylül 2023 tarihinde yapılan operasyonla yakalandı. İfadesi alınarak adliyeye çıkarılan zanlı, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Sayenizde huzura gelerek oğlumu gördüm, teşekkür ederim"

Tutuklu sanık Ramis Kahraman, Ahmet K.'ye yönelik işlediği suçtan bugün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez heyet karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını talep etti. Sanık, uzun süre sonra mahkeme salonuna geldiğini ve oğlunu bu sayede gördüğünü söyleyerek, mahkeme başkanına teşekkür etti.

Ahmet K.'ye yönelik eyleminin öldürme kastı taşımadığını savunan sanık, "Öldürmeye teşebbüste bulunmadım. Ahmet'i öldürmeyi gerektirecek husumetimiz yoktur. Ne öncesinde ne sonrasında ne de bugün Ahmet'e husumetim ve kinim yok. 2 el ateş ettim ve uzaklaştım, pişmanım, hakkını helal etsin. Öldürmeyi isteseydim öldürürdüm. Bacağına 2 mermi isabet etti. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Cezayı duyunca sinirlendi

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıl, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 1 yıl hapis ve 600 lira adli para cezasına çarptırdı. Toplam 14 yıl hapis cezasını duyan sanık Ramis Kahraman, sinirlenerek avukatına döndü ve mahkeme heyetine yönelik, "Bunun hakkında suç duyurusunda bulunun. Adalete hükmetmiyor, vebale giriyorsunuz. Yargılamanızı kabul etmiyorum, FETÖ'cüsünüz" şeklinde söylemlerde bulundu.

Mahkeme heyeti, jandarma eşliğinde salondan çıkarılan sanık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cezaevinden iki kez firar etmiş

Öte yandan, sanığın suç dosyasının da kabarık olduğu ortaya çıktı. Ramis Kahraman'ın, 2005 yılında eşinin dedesini miras anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 20 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

Hükümlü bulunduğu sırada 2011 yılında rahatsızlandığını beyan ederek hastaneye sevkini talep eden sanığın, hastaneden firar ettiği belirtildi. Güvenlik güçlerince yakalanan Ramis Kahraman'ın, 2016 yılında cezaevinden ikinci kez firar ettiği ancak ekiplerin çalışması sonucu tekrar yakalanarak cezaevine gönderildiği bilgisine ulaşıldı.

