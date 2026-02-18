Büyükakın: “İyilik bulaşıcıdır, biz de onun taşıyıcısıyız”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İyilik Kılavuzu Yarışması başladı. Katılımcı öğrencilere seslenen ve her gün iyilik yapmalarını isteyen Başkan Büyükakın, “İyilik bulaşıcıdır ve siz de onu bulaştırmaktan korkmayın" dedi.

YARIŞMAYA KATILIM BU YIL YOĞUN OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde öğrencileri iyilik yapmaya teşvik ederek toplumsal sorumluluk bilincini artırmak amacıyla Ramazan’ın ruhuna uygun, anlam dolu bir yarışma başlattı. ‘Sözünü tut, sözünü hatırla, kendine bir iyilik yap’ ana sloganıyla hayata geçirilen İyilik Kılavuzu Yarışması’nın açılış programı Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Katılımın bu yıl bir hayli yoğun olduğu programa Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

İyilik Kılavuzu Yarışması’nda geçtiğimiz yıl ortaokul kategorisinde birinci olan Sevgi Çınarı, lise kategorisinde birinci olan Kadirşinas Liderler ve genç yetişkin kategorisinde birinci olan Alicenap Ruhlar takımlarının üyeleri duygu ve düşüncelerini paylaştı. İyilikte yarışan arkadaşlarına tavsiyelerde bulunan şampiyon takımların üyeleri, gençleri önceleyen projelerden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Ardından Halkevi Gençlik Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan "Körfez Evimiz" isimli animasyon filmi gösterime sunuldu. Dip Çamuru Temizleme Projesi’nin İzmit Körfezi’ni tekrar nasıl ayağa kaldırdığını anlatan film katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Tiyatro Külliyen tarafından sergilenen ‘Bir Tabak Daha’ isimli tiyatro gösterisi de salondan büyük alkış aldı.

“TOPLUMDA İYİLİĞİN RENGİ HAKİM OLSUN”

Programda konuşan Başkan Büyükakın iyiliğin çok önemli olduğunu belirtti. Katılımcılardan iyilik yapmalarını isteyen Başkan Büyükakın, “İyilik yaptıkça mutluluk veren hormonlarınız da çalışmaya devam ediyor. Aslında iyilik yaptığınızda o iyiliği kendinize yapmış oluyorsunuz. İyilik bulaşıcıdır, biz de onun taşıyıcısıyız. Evet, iyiliği taşıyıcı olmamız gerekiyor. Kötülüğü ortadan kaldırma şansımız yok. Ancak iyiliği çoğaltmaya devam edersek, sonuç iyi olarak karşımıza çıkacak ve bu da toplumun daha mutlu olmasına sebep olacak. Virüslerin hepsi kötü değildir ve iyiliği bir virüs gibi düşünün. Herkese bulaştırın ki toplumda iyiliğin rengi hakim olsun" dedi.

“BU BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ”

Başkan Büyükakın, İyilik Kılavuzu'nun bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "İnsanları iyileştirmek istiyorsanız kendinize iyilik edin, kendinizi iyileştirmek istiyorsanız insanlara iyilik edin. Yani iyilik yaptığımızda hem biz mutlu oluyoruz hem de insanlar mutlu oluyor. Konfüçyüs’ün bir sözü vardır. Sizin bir elmanız, benim bir armudum varsa bunları değiştirirsek sizin bir armudununuz benim bir elmam olur. Ama sizin bir bilginiz benim de bir bilgim varsa ve değiştirirsek ikimizin de iki bilgisi olur. Siz bir iyilik yaparsanız, ben bir iyilik yaparsam karşılıklı iyilik yapmaya devam edersek iyilik çoğalır.

“İYİLİK YOLDAŞINIZ, KILAVUZUNUZ OLSUN”

Bu yarışın ödül kazananları olacak ama iyilikte yarışmanız çok daha güzel bir şey. İnşallah hepiniz o kadar büyük performans gösterseniz ki jüri, en iyileri seçmekte çok zorlanır. 33 günlük serüvende iyilik yoldaşınız ve kılavuzunuz olsun. Şimdiden yapacağınız tüm iyilikler için sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü bu yaptığınız iyilikler şehrimizi güzelleştirecek. Tanımadığınız birilerine her gün iyilik yapmaya başladığınızda bütün şehir birbirine iyilik yapmış olacak. Sadece iyiliği bulaştırmaya başlayın ve iyilik yapmaya devam edin. Her şeyin güzelleştiğini ve iyilik yapmanın sizi mutlu edeceğini göreceksiniz.”

İYİLİLİK YOLCULUĞU 33 GÜN SÜRECEK

İyilik Kılavuzu Yarışması, ikinci kez gençleri iyilik etrafında buluşturuyor. Bireyleri küçük ama etkili adımlarla iyilik yapmaya teşvik ederek sosyal sorumluluk bilincini güçlendirmeyi amaçlayan proje, Ramazan ayı kapsamında 33 gün sürecek. Toplam 1.500 gencin yer alacağı yarışmada 300 takım, her gün Ramazan’ın manevi ruhunu yansıtan bir kavram doğrultusunda çeşitli görevleri yerine getirecek. Tatlı bir rekabet içinde gerçekleşecek bu yolculukta gençler, hem kendilerini geliştirecek hem de çevrelerine dokunarak kent genelinde iyiliğin yayılmasına öncülük edecek. Finalde kazanan takımlar Balkan turu, Özbekistan gezisi, umre ziyareti, dizüstü ve tablet bilgisayar gibi büyük ödüller kazanacak.