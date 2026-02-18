banner1266
Mehmet Ali Kâğıtçı Dokümantasyon Merkezi hizmete girdi; Bu merkez, Kocaeli’nin tarihine ışık tutacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı SEKA Kâğıt Müzesi, Türkiye’nin sanayi ve kültür tarihine ışık tutan çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Müze bünyesinde kurulan “Mehmet Ali Kâğıtçı Dokümantasyon Merkezi” hizmete girdi.

18 Şubat 2026 Çarşamba 09:38

 TARİH MERAKLILARININ İLGİSİNİ ÇEKECEK

Türkiye’nin en büyük kâğıt müzesi olma özelliğini taşıyan SEKA Kâğıt Müzesi’nin arşivinde bulunan belge ve bilgiler araştırmacıların hizmetine sunuldu. Bu kapsamda SEKA Kâğıt Fabrikaları Kurucusu Mehmet Ali Kağıtçı’ya ait arşiv, kağıtçılık ve Kocaeli tarihi meraklıları için önemli bilgiler içeriyor. Merkezin ana koleksiyonunu SEKA Kâğıt Fabrikaları’na ait kapsamlı arşiv belgeleri oluşturuyor. Bunun yanı sıra Mehmet Ali Kâğıtçı Koleksiyonu ve SEKA Genel Müdürlüğü Koleksiyonu gibi önemli alt koleksiyonlar da merkez bünyesinde yer alıyor. Dokümantasyon Merkezi koleksiyonlarında; SEKA’ya bağlı fabrikaların endüstri, üretim süreçleri ve sosyal yaşamına ilişkin zengin fotoğraf arşivinin yanı sıra dergi, gazete ve kitap gibi basılı yayınlar bulunuyor. Ayrıca defterler, mimari ve makine çizimleri, haritalar, ürün katalogları, yazışmalar, raporlar, faturalar ve çeşitli resmi belgeler de araştırmacıların erişimine sunuluyor.

 

KÂĞITÇILIK İHTİSAS KİTAPLIĞI

Merkez içerisinde ayrıca kâğıtçılık alanına ilişkin yayınlardan oluşan özel bir Kâğıtçılık İhtisas Kitaplığı da yer alıyor. Bu kitaplık, akademisyenler ve sanayi tarihi araştırmacıları için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

 

RANDEVU SİSTEMİ İLE HİZMET VERECEK

Hafta içi mesai saatleri içerisinde randevu sistemi ile hizmet verecek olan Mehmet Ali Kâğıtçı Dokümantasyon Merkezi hakkında detaylı bilgi ve randevu işlemleri için SEKA Kâğıt Müzesi’nin www.sekakagitmuzesi.com resmi web sitesi ziyaret edilebiliyor. Türkiye’nin kâğıt sanayisinin hafızasını koruma ve gelecek nesillere aktarma amacıyla hayata geçirilen merkez, araştırmacılara ve tarih meraklılarına önemli bir kaynak sunuyor.

