Kadın girişimcilerle buluşma bu kez Körfez’deydi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfezli kadın girişimciler ile bir araya geldi. Ülke olarak daha çok kadın girişimciye ihtiyaç duyduğumuzu belirten Başkan Büyükakın, “Çünkü kadının olmadığı bir toplumun geleceği de olmaz” dedi.

KATILIM YÜKSEKTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi iş birliğiyle “Birlikte Yaşayan Kocaeli: Girişimde Güç, Dayanışmada İlham Programı” düzenlendi. Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Körfez Kent Konseyi Başkanı Ahmet Önal, Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih, yürütme kurulu üyeleri, kadın girişimciler, yerel üreticiler ve kooperatif temsilcileri katıldı.

“KADIN ÜRETİRSE TOPLUM GÜÇLENİR”

Programda konuşan Başkan Büyükakın, kadınların üretime katılımının önemli olduğunu ifade etti, “Toplumda kadınların sayısıyla erkeklerin sayısı yarı yarıya. Bu toplamın yarısı çalışmazsa ne olur? Bir üretiyorsanız, o bir olarak kalır. Diğer yarı çalışmaya başlarsa, o bir ürettiğimiz iki olmaz, ikiden daha fazla olur. Orada bir sinerji ortaya çıkar. Bu nedenle daha çok kadın girişimciye ihtiyacımız var. Türkiye’de, kadının iş gücüne, iş yaşamına katılma oranı giderek artmaya başladı. Hükümetimiz uyguladığı politikalarla kadının iş yaşamına katılmasını teşvik ediyor” dedi.

“TOPLUMUN GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİRİR”

Başkan Büyükakın girişimciliğin bir ekosistem olduğuna dikkat çekti, toplumun kalkınmasında kadınların rolünün belirleyici olduğunu ifade etti. Başkan Büyükakın sözlerini şöyle tamamladı: “Kadın yoksa o ülkenin geleceği de yoktur. Hayatın her noktasında kadınların katılımının artması, toplumları da olumlu yönde etkiler. Kadın hayatın her boyutunda kendi rengini katamıyorsa o toplumun rengi eksik kalmıştır. Biz birlikte Türkiye’yiz, bunu unutmayın. Her unsuruyla birlikte Türkiye’yiz ve geleceğin güçlü Türkiye’sini de hep birlikte inşa edeceğiz.”

BAŞKANLARDAN DESTEK VURGUSU

Şener Söğüt yerel yönetimler olarak kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak programa katkı sunan tüm paydaşlara teşekkürlerini sundu. Ahmet Önal, “Genç Cumhuriyet’i daha ileriye taşımanın yolu, üretimden geçiyor” dedi. Zehra Coşkun Salih de yaptıkları çalışmaları anlattı, kadın girişimcilerin yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

ODAK GRUP ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Konuşmaların ardından program, odak grup yöntemiyle yürütülen masa çalışmalarıyla devam etti. Katılımcılar; girişimcilik süreçlerinde yaşanan yapısal sorunları, güncel sektör ihtiyaçlarını, destek ve eğitim beklentilerini ve yerel yönetimlerden taleplerini hem sözlü hem yazılı olarak paylaştı. Elde edilen çıktılar, kadın girişimciliğine yönelik stratejik planlama ve uygulamalara veri sağlayacak.