Körfez’de deniz dibi araç lastiğinden temizlendi

KÖRFEZ İÇİN GÜÇLÜ ÇEVRESEL KORUMA ADIMLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle deniz ve kıyı temizliği çalışmalarını kapsamlı ve sistematik bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda karasal kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önleyen dere bariyer sistemlerinden kıyı şeridinde düzenli temizlik faaliyetlerine kadar çok yönlü çevre yönetimi anlayışı ortaya koyuluyor. Bu sayede hem deniz ekosistemi korunuyor hem de İzmit Körfezi’nin çevresel sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlanıyor.

KIYI ŞERİDİNDE KESİNTİSİZ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmit Körfezi’ne mansaplanan derelerde kurulan bariyer sistemiyle karasal kaynaklı atıkların denize ulaşması büyük ölçüde engellenirken; plastik, cam ve metal gibi atıklar henüz denize karışmadan kontrol altına alınıp, düzenli şekilde bertaraf ediliyor. Bununla birlikte çevre temizlik filosunda yer alan Mavi Takım ekipleri de kıyı ve sahil şeritlerinde düzenli temizlik çalışmaları gerçekleştirerek, hem yüzeyde biriken atıkları hem de yoğun kullanılan alanlardaki çevresel kirliliği ortadan kaldırıp, sahillerin temiz kalmasını sağlıyor.

DENİZ DİBİNDEN 50 ARAÇ LASTİĞİ ÇIKARILDI

Bu kapsamda yürütülen son çalışmalardan biri Körfez Tütünçiftlik Sahili’nde gerçekleştirildi. Yapılan dalış sonucunda deniz dibinde uzun yıllardır biriktiği değerlendirilen yaklaşık 50 adet araç lastiği su altından çıkarılarak karaya taşındı. Deniz ekosistemi açısından ciddi risk oluşturan bu atıklar, ilgili birimlere teslim edilerek çevre mevzuatına uygun biçimde bertaraf edildi. Bu çalışmalar sayesinde İzmit Körfezi’nin korunmasına katkı sağlanarak daha sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturulması sağlandı.