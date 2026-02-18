banner1266
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Körfez’de deniz dibi araç lastiğinden temizlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez Tütünçiftlik Sahili’nde yapılan dalış çalışmalarıyla deniz dibinde biriken 50 araç lastiğini çıkararak deniz temizliğine katkıda bulundu. Deniz ekosistemi açısından ciddi risk oluşturan bu atıklar, çevre mevzuatına uygun biçimde bertaraf edildi.

Körfez'de deniz dibi araç lastiğinden temizlendi

18 Şubat 2026 Çarşamba 09:44

KÖRFEZ İÇİN GÜÇLÜ ÇEVRESEL KORUMA ADIMLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin korunması ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması hedefiyle deniz ve kıyı temizliği çalışmalarını kapsamlı ve sistematik bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda karasal kaynaklı atıkların denize ulaşmasını önleyen dere bariyer sistemlerinden kıyı şeridinde düzenli temizlik faaliyetlerine kadar çok yönlü çevre yönetimi anlayışı ortaya koyuluyor. Bu sayede hem deniz ekosistemi korunuyor hem de İzmit Körfezi’nin çevresel sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlanıyor.

 

KIYI ŞERİDİNDE KESİNTİSİZ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İzmit Körfezi’ne mansaplanan derelerde kurulan bariyer sistemiyle karasal kaynaklı atıkların denize ulaşması büyük ölçüde engellenirken; plastik, cam ve metal gibi atıklar henüz denize karışmadan kontrol altına alınıp, düzenli şekilde bertaraf ediliyor. Bununla birlikte çevre temizlik filosunda yer alan Mavi Takım ekipleri de kıyı ve sahil şeritlerinde düzenli temizlik çalışmaları gerçekleştirerek, hem yüzeyde biriken atıkları hem de yoğun kullanılan alanlardaki çevresel kirliliği ortadan kaldırıp, sahillerin temiz kalmasını sağlıyor.

 

DENİZ DİBİNDEN 50 ARAÇ LASTİĞİ ÇIKARILDI

Bu kapsamda yürütülen son çalışmalardan biri Körfez Tütünçiftlik Sahili’nde gerçekleştirildi. Yapılan dalış sonucunda deniz dibinde uzun yıllardır biriktiği değerlendirilen yaklaşık 50 adet araç lastiği su altından çıkarılarak karaya taşındı. Deniz ekosistemi açısından ciddi risk oluşturan bu atıklar, ilgili birimlere teslim edilerek çevre mevzuatına uygun biçimde bertaraf edildi. Bu çalışmalar sayesinde İzmit Körfezi’nin korunmasına katkı sağlanarak daha sağlıklı, temiz ve sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturulması sağlandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kartepe'de lapa lapa kar yağıyor Kartepe'de lapa lapa kar yağıyor
Bu festivalde üretim, dayanışma ve emek buluştu Bu festivalde üretim, dayanışma ve emek buluştu
Vali İlhami Aktaş, “Türk Kızılay Başiskele Butik” Mağazasını Ziyaret Etti Vali İlhami Aktaş, “Türk Kızılay Başiskele...
Çocukların sesi Ramazan’ın neşesi oluyor Çocukların sesi Ramazan’ın neşesi oluyor
Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler Atık malzemeleri sanata dönüştürdüler
Büyükşehir’den dev iftar: 820 STK’dan başkan, yönetim ve üyeler katıldı Büyükşehir’den dev iftar: 820 STK’dan başkan,...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kartepe'de lapa lapa kar yağıyor
Kocaeli'de hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesinin ardından, kış turizminin önemli merkezlerinden...

Haberi Oku