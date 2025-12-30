Çayırovalı sporculardan, 2025’te 354 madalya 14 kupa

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı yatırımlarla birlikte ‘Spor Kenti’ kimliği kazanan Çayırova’da, 2025 yılının rakamları belli oldu. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü çatısı altında ulusal ve uluslararası müsabakalarda adlarından sıklıkla söz ettiren Çayırovalı sporcular, yüzlerce madalya ve onlarca kupa kazandı. 2025 yılında müsabakalara katılan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 2025 yılı boyunca toplamda 354 madalya kazandı ve 14 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı. Çayırovalı sporcuların bu başarısı, ilçenin bir kez daha spor kenti kimliğini kanıtlar nitelikte oldu.

YÜZLERCE MADALYA, ONLARCA KUPA

2025 yılı boyunca yapılan turnuvalarda Çayırovalı sporcular karatede 20 altın, 10 gümüş ve 26 bronz, kick boksta 34 altın, 21 gümüş, 38 bronz ve 1 kupa, cimnastikte 15 altın, 5 gümüş, 10 bronz ve 4 kupa, futbolda 4 kupa, voleybolda 1 kupa, halk oyunlarında 60 altın ve 4 kupa, yüzmede 40 altın, 32 gümüş ve 17 bronz, atletizmde ise 10 altın, 5 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti. Toplamda 354 madalya ve 14 kupayla 2025’i kapatan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 2026 yılında daha büyük başarıları hedefliyor.





(Erkan ERENLER)