SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırovalı sporculardan, 2025’te 354 madalya 14 kupa

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 2025 yılında başarıdan başarıya koştu. Çayırovalı sporcular, 2025 yılı genelinde katıldığı müsabakalarda 354 madalya ve 14 kupa kazandı.

Çayırovalı sporculardan, 2025'te 354 madalya 14 kupa

30 Aralık 2025 Salı 11:20

 Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı yatırımlarla birlikte ‘Spor Kenti’ kimliği kazanan Çayırova’da, 2025 yılının rakamları belli oldu. Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü çatısı altında ulusal ve uluslararası müsabakalarda adlarından sıklıkla söz ettiren Çayırovalı sporcular, yüzlerce madalya ve onlarca kupa kazandı. 2025 yılında müsabakalara katılan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 2025 yılı boyunca toplamda 354 madalya kazandı ve 14 kez kupa kaldırma sevinci yaşadı. Çayırovalı sporcuların bu başarısı, ilçenin bir kez daha spor kenti kimliğini kanıtlar nitelikte oldu.

 

YÜZLERCE MADALYA, ONLARCA KUPA

2025 yılı boyunca yapılan turnuvalarda Çayırovalı sporcular karatede 20 altın, 10 gümüş ve 26 bronz, kick boksta 34 altın, 21 gümüş, 38 bronz ve 1 kupa, cimnastikte 15 altın, 5 gümüş, 10 bronz ve 4 kupa, futbolda 4 kupa, voleybolda 1 kupa, halk oyunlarında 60 altın ve 4 kupa, yüzmede 40 altın, 32 gümüş ve 17 bronz, atletizmde ise 10 altın, 5 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti. Toplamda 354 madalya ve 14 kupayla 2025’i kapatan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 2026 yılında daha büyük başarıları hedefliyor.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
‘Birimler Arası Spor Şenliği’nde heyecan sona erdi; Büyükşehir’de şampiyonlar belli oldu ‘Birimler Arası Spor Şenliği’nde heyecan sona...
Çayırova Belediyesi, Ankaragücü’nü sahasında konuk edecek Çayırova Belediyesi, Ankaragücü’nü sahasında...
Darıca ailesini buluşturacak turnuva start aldı Darıca ailesini buluşturacak turnuva start aldı
Kocaeli Stadyumu’nda kadına şiddete karşı güçlü mesaj verildi; “Kadına el kalkamaz” Kocaeli Stadyumu’nda kadına şiddete karşı güçlü...
Çiftçi, basketbolsever miniklerin isteğini kırmadı Çiftçi, basketbolsever miniklerin isteğini kırmadı
Çayırova Belediyesi, Finalspor’u mağlup etti Çayırova Belediyesi, Finalspor’u mağlup etti
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

‘Birimler Arası Spor Şenliği’nde heyecan...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 20. Geleneksel Birimler Arası Spor Şenliği sona erdi....

Haberi Oku