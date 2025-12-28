KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın’dan Aşık Veysel Anı Evi müjdesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Aşık Veysel Anma Programı, yoğun bir katılıma sahne oldu. Sivaslıların talebini geri çevirmeyen Başkan Büyükakın, Kocaeli’ye yakışır bir Aşık Veysel Anı Evi’nin en kısa sürede hayata geçirileceğini müjdeledi.

Büyükakın'dan Aşık Veysel Anı Evi müjdesi

28 Aralık 2025 Pazar 10:58

 YOĞUN KATILIMLI ANMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aşık Veysel Anma Programı, Kocaeli Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, önceki dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, belediye başkanları, siyasi parti ve STK’ların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

O’NU SEVMEK TÜRKİYE’Yİ SEVMEKTİR

Aşık Veysel’in yalnızca bir ozan değil, milleti ortak duygularda buluşturan bir değer olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, “Aşık Veysel’i sevmek, Türkiye’yi sevmekle eş değerdir. Millet; aynı şeyi hissedebilen insanların oluşturduğu bir topluluktur. Türk, Kürt, Laz, Çerkes diye ayrımın bir anlamı yoktur. Aynı duyguyu hissediyorsak millet oluruz. Bize bu duyguyu hissettirenler, sözlerini damıtarak dizelere döken ve gönüllerimize akıtanlardır. Bir millet yükseliyorsa, onu bir araya getiren birileri vardır. Düşüyorsa, ortak duygularını kaybetmiştir. Bizi biz yapan seslerdir, bizi biz yapan nefeslerdir. Onlar, ruhumuzdur” dedi.

BÜYÜKAKIN MÜJDEYİ VERDİ

Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkanı Kadir Zortaş’ın Aşık Veysel Anı Evi talebine de değinen Başkan Büyükakın bu isteği kırmadıklarını belirterek, “Aşık Veysel’e yakışır bir anı evinin Kocaeli’ye kazandırılması, o sesin ve o nefesin yaşatılması adına çok büyük bir katkı olacaktır. En hızlı şekilde yapacağız. Buradan söz veriyoruz. En kısa sürede Aşık Veysel Anı Evi’ni şehrimize kazandıracağız” diye konuştu. Programda kısa bir konuşma yapan Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Aşık Veysel’in eserleriyle toplumsal hafızada derin izler bırakan, birlik ve beraberliği pekiştiren çok kıymetli bir değer olduğunu ifade etti.

TORUNUNDAN DUYGU DOLU KONUŞMA

Programda konuşan torunu Çiğdem Özer, anneannesi Gülizar Hanım’dan dinlediği dedesi Aşık Veysel’e dair hatıraları konuklarla paylaştı. Özer, Aşık Veysel’in mirasına sahip çıkılmasından ve bu anlamlı anma programından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Kadir Zortaş ise Aşık Veysel’in Anadolu’nun ortak sesi olduğunu vurgulayarak, bu anlamlı programı düzenleyen Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Zortaş ardından da Başkan Büyükakın’a bir hediye takdim etti. Program, Cengiz Özhan’ın konseri ile sona erdi. Ünlü sanatçının seslendirdiği Aşık Veysel türkülerine eşlik eden katılımcılar, duygu dolu anlar yaşadı.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tarihi Gar’da “Kumaşların Dansı” sergisi açıldı; Geçmişin izleri sanatla buluşturuldu Tarihi Gar’da “Kumaşların Dansı” sergisi...
EVLİYA ÇELEBİNİN KALEMİNDEN POÇİTEL EVLİYA ÇELEBİNİN KALEMİNDEN POÇİTEL
EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE BOSNADA VAKIF MEDENİYETİMİZ EVLİYA ÇELEBİNİN İZİNDE BOSNADA VAKIF MEDENİYETİMİZ
Büyükşehir Oda Orkestrası dizi müzikleri ile yıla veda edecek; 2025’in finali dizi müzikleri ile yapılacak Büyükşehir Oda Orkestrası dizi müzikleri ile...
Yunanistan'da Türk ve İslam Medeniyeti Tarihi Yunanistan'da Türk ve İslam Medeniyeti Tarihi
4 mevsim güzel şehir Kocaeli bu yarışmada objektiflere yansıdı; Kocaeli’yi anlatan en iyi kareler belli oldu 4 mevsim güzel şehir Kocaeli bu yarışmada objektiflere...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Tarihi Gar’da “Kumaşların Dansı” sergisi...
Kocaeli Güzel Sanatlar Galerisi’nde açılan “Kumaşların Dansı” sergisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi...

Haberi Oku