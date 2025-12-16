Şakir Gürel’den İKTAV Kütüphanesi’ne Ziyaret, İsmail Kahraman ile Bir Araya Geldi

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Uluslararası Basın Konfederasyonu ve TİMEF Genel Başkanı Şakir Gürel, İKTAV Araştırma Merkezi Kütüphanesi’ni ziyaret ederek Gebze Gazetesi’nin 41. kuruluş yıl dönümü kapsamında açılan Basın Tarihi Sergisi’ni gezdi.

Uluslararası Basın Konfederasyonu, TİMEF ve AVKON Genel Başkanı, gazeteci-yayıncı Şakir Gürel, Ankara’dan Gebze’ye gelerek İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Gürel, Gebze Gazetesi’nin 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan Basın Tarihi Sergisi’ni gezerek arşiv çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında İKTAV’ın kurucusu Araştırmacı, Gazeteci-Yazar ve Belgesel Yapımcısı İsmail Kahraman ile bir araya gelen Gürel, Gebze Gazetesi’nin 3 Aralık 1984’te başlayan yayın serüveni ve arşivlerin dijital ortama aktarılması süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gebze’nin sesi olarak yayın hayatına başlayan Gebze Gazetesi’nin 41 yıllık yazılı arşivi, İKTAV Vakfı Kütüphanesi’nde araştırmacıların hizmetine sunuluyor. Ankara Millî Kütüphane arşivinde tespit edilen ilk sayılar dijitalleştirilerek tarih ve kültür araştırmalarına açık hale getirildi.

Sergide, gazetenin ilk baskılarından günümüze uzanan yayınlar, Gebze’nin sosyal, kültürel ve ekonomik hafızasını yansıtan önemli belgeler olarak yer aldı. Sergiden canlı yayın da Gebze Gazetesi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.

ŞAKİR GÜREL KİMDİR?

Ordu’nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Şakir Gürel, ilk ve orta öğrenimini Akkuş’ta, lise eğitimini Ünye’de tamamladı. Gazeteciliğe lise yıllarında Ünye Muhabiri olarak başlayan Gürel, üniversite eğitimi için gittiği Erzurum’da da mesleğini sürdürdü.

Meslek hayatı boyunca Sabah ve Tercüman gazetelerinin Ünye Muhabirliği, Milliyet Gazetesi’nin Ünye ve Erzurum muhabirliği, Türk Haberler Ajansı ve Güneş Gazetesi Erzurum büroları şefliği görevlerinde bulundu. 1987–1989 yılları arasında dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Şükrü Yürür’ün Basın Müşavirliği görevini üstlenerek Ankara’da görev yaptı.

Vatani görevini tamamladıktan sonra 1990 yılında Ünye’de Hizmet Gazetesi’ni kuran Gürel, 1993’te Hizmet Radyo ve Hizmet Televizyonu’nu hayata geçirdi. Yayınlarını Hizmet Yayın Grubu çatısı altında toplayarak 2010 yılına kadar Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü.

TRT Anadolu Televizyonu’nda uzun süre “Yerinde Konuşuyoruz” adlı kültür ve tanıtım programını hazırlayıp sunan Gürel, Anadolu’nun birçok il ve ilçesinden canlı yayınlar gerçekleştirdi. Ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda medya çalıştayı ve projeye liderlik etti.

Evli ve iki çocuk babası olan Şakir Gürel, halen ÜMİD, TİMEF ve AVKON Genel Başkanlıkları görevlerinin yanı sıra, kurucusu olduğu www.unyetv.net, Ünye TV, Ün TV, Ünye FM ile Ünye Haber Gazetesi ve internet sitelerinin Genel Yayın Yönetmenliğini sürdürmektedir. Mesleğinde 40 yılı geride bırakan Gürel, Sürekli Basın Kartı sahibidir.





Gebze Gazetesi’nin kurucusu ve İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi (İKTAV) Kurucusu İsmail Kahraman, nazik ziyaretleri dolayısıyla Şakir Gürel’e teşekkür ederek, Gebze Gazetesi’nin 41. yıl etkinlikleri ve 2026 “Gebze Gazetesi Aile Yılı” kapsamında arşiv ve belgesel çalışmalarının süreceğini ifade etti. Çalışmalar www.gebzegazetesi.com ve gazetenin YouTube kanalı üzerinden paylaşılmaya devam ediyor.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek