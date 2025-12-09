Büyükşehir çalışıyor, Darıca Özbay Sokak yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağladığı bir Kocaeli oluşturma hedefiyle yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Özbay Sokak’ta üst yapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

650 METRELİK KISIMDA ÜSTYAPI ÇALIŞMASI

Yol yapım ve onarım çalışmaları ile vatandaşların ulaşım konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Özbay Sokak’ta üst yapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Körfez ve Kavala Caddeleri arasındaki Özbay Sokak’ta yol yenileniyor. Çalışma kapsamında sokağın 650 metrelik kısmında 4 bin 550 metrekare eski parkenin sökümü, 2 bin 800 metreküp kazı ve 2 bin metreküp dolgu işleri yapılıyor.

BİN 660 TON ASFALT SERİLECEK

Çalışmalar dahilinde 990 ton binder ve 670 ton aşınma asfalt seriminin yanı sıra 2 bin 200 ton PMT, 2 bin 300 metrekare parke ve bin 200 metre bordür imalatı da gerçekleşecek. Önümüzdeki aylarda Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi, Özbay Sokak’taki yeni hizmet binalarına taşınarak vatandaşlara daha modern şartlarda hizmet vermeye devam edecek.





(Erkan ERENLER)