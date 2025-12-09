banner1216
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir çalışıyor, Darıca Özbay Sokak yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha rahat ve güvenli ulaşım sağladığı bir Kocaeli oluşturma hedefiyle yol yapım ve yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Özbay Sokak’ta üst yapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir çalışıyor, Darıca Özbay Sokak yenileniyor

09 Aralık 2025 Salı 09:20

 650 METRELİK KISIMDA ÜSTYAPI ÇALIŞMASI

Yol yapım ve onarım çalışmaları ile vatandaşların ulaşım konforunu arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde bulunan Özbay Sokak’ta üst yapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Körfez ve Kavala Caddeleri arasındaki Özbay Sokak’ta yol yenileniyor. Çalışma kapsamında sokağın 650 metrelik kısmında 4 bin 550 metrekare eski parkenin sökümü, 2 bin 800 metreküp kazı ve 2 bin metreküp dolgu işleri yapılıyor.

 

BİN 660 TON ASFALT SERİLECEK  

Çalışmalar dahilinde 990 ton binder ve 670 ton aşınma asfalt seriminin yanı sıra 2 bin 200 ton PMT, 2 bin 300 metrekare parke ve bin 200 metre bordür imalatı da gerçekleşecek. Önümüzdeki aylarda Darıca Kaymakamlığı ile Darıca Belediyesi, Özbay Sokak’taki yeni hizmet binalarına taşınarak vatandaşlara daha modern şartlarda hizmet vermeye devam edecek.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da 4 yeni noktaya atık getirme merkezi Çayırova’da 4 yeni noktaya atık getirme merkezi
Çayırovalı özel bireyler büyük alkış aldı Çayırovalı özel bireyler büyük alkış aldı
Çayırova’da Aralık ayı kültür-sanat takvimi netleşti Çayırova’da Aralık ayı kültür-sanat takvimi...
Çayırova’da yılın son meclis toplantısı yapıldı Çayırova’da yılın son meclis toplantısı yapıldı
Kocaeli Büyükşehir her noktaya dokunuyor Kocaeli Büyükşehir her noktaya dokunuyor
Çayırovalı öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu Çayırovalı öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova’da 4 yeni noktaya atık getirme...
Çayırova Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm alanında farkındalık oluşturmak ve atıkların sınıflandırılmasının...

Haberi Oku