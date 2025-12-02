İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Büyükşehir her noktaya dokunuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyaç duyulan her noktasında durmaksızın çalışıyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesi’nde üstyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir her noktaya dokunuyor

02 Aralık 2025 Salı 11:05

 MEVCUT YOLLAR DAHA SAĞLIKLI HALE GETİRİLİYOR

Kocaeli’de raylı sistemler, yeni yollar, akıllı kavşaklar ve toplu ulaşım gibi birçok yatırımı hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentin tüm bölgelerinde de mevcut yolları daha sağlıklı hale getirmek için asfalt yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesi’nde üstyapı yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

 

ALTYAPI SONRASI ÜSTYAPI YENİLENİYOR

Enerji altyapı çalışmaları kapsamında bozulan Hüsnü Efe Caddesi’nde Büyükşehir ekipleri üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar dahilinde şimdiye kadar bin 300 ton PMT ve 860 ton asfalt serimi yapıldı. Çalışmalar aşınma asfalt serimi, baskı beton, kaldırım yenilemesi ve cadde üzerine yapılacak diğer imalatlarla devam edecek.


(Erkan ERENLER)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırovalı öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu Çayırovalı öğrenciler, fidanları toprakla buluşturdu
Çayırova otobüs garajında tam yol ileri Çayırova otobüs garajında tam yol ileri
Çiftçi, Akse Bilgi Evi’ndeki kursiyer ve velilerle bir araya geldi Çiftçi, Akse Bilgi Evi’ndeki kursiyer ve velilerle...
Dilovası doğalgaz dönüşüm projesinde 250 hane tamamlandı; Büyükşehir’le temiz hava ve konfor dönemi Dilovası doğalgaz dönüşüm projesinde 250 hane...
Çayırova’da metruk binalar yıkılıyor Çayırova’da metruk binalar yıkılıyor
Çayırova’da 24 Kasım’a özel konser Çayırova’da 24 Kasım’a özel konser
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırovalı öğrenciler, fidanları toprakla...
Çayırova Şehit İlhan Kartal Anadolu Lisesi öğrencileri ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet...

Haberi Oku