Çayırova Belediyesi’nden ilçe sakinlerine rehberlik servisi hizmeti

Çayırovalı ilçe sakinlerinin her anlarında yanında olmaya gayret gösteren Çayırova Belediyesi, bir çalışmayı daha devreye aldı. İlçe sakinlerine yönelik oluşturulan ‘Rehberlik Servisi’, uzman kadrolarıyla ruh sağlığı alanında destek almak isteyen tüm Çayırovalı vatandaşlara hizmet veriyor.

10 Aralık 2025 Çarşamba 12:27

 Çayırova Belediyesi, Çayırovalı ilçe sakinlerine ruh sağlığı noktasında katkı sunabilmek adına yeni bir uygulamayı hizmete aldı. Çayırova Belediyesi Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde oluşturulan ‘Rehberlik Servisi’ uzman kadrosuyla beraber ruh sağlığı alanında destek almak isteyen 7’den 70’e tüm ilçe sakinlerine uzman kadrosuyla hizmet veriyor. 2 psikolog ve 1 Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık (PDR) uzmanıyla birlikte, çocuk, yetişkin, ergen, bireysel ve çiftlere yönelik verilen terapi hizmetleriyle, ruh sağlığı noktasında ilçe sakinlerine katkı sunmak amaçlanıyor.

 

“TÜM ÇAYIROVALI VATANDAŞLARIMIZA HİZMET”

Çayırova Belediyesi Rehberlik Servisi’nden Uzman Psikolog Nursen Kaçar, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şunları dile getirdi; “Çayırova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak ruh sağlığı alanında destek almak isteyen tüm Çayırovalı vatandaşlarımıza yönelik psikolojik danışmanlık ve terapi hizmetleri, 2 psikolog ve 1 PDR uzmanı ile ücretsiz olarak verilmektedir. Cumhuriyet Mahallemizde bulunan Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde bulunan rehberlik servisinde çocuk, yetişkin, ergen, bireysel ve çift terapi hizmetleri alanında uzman kişilerce verilmektedir.

 

“GÜVENLE KENDİLERİNİ İFADE EDEBİLME”

Çocuk, ergen, yetişkin ve çiftlere yönelik, bilişsel davranışçı terapi, ACT terapi, kabul ve kararlılık terapisi, kaygı-duygu düzenleme ve davranışa yönelik çalışmalar, aile danışmanlığı ve ebeveyn danışmanlığı, öğrenci rehberliği, sınav kaygısı ve motivasyon çalışmaları, oyun terapisi ile çocukların güvenle kendilerini ifade edebilme gibi alanlarda hizmet veriyoruz.

 

BAŞVURULAR BİLGİEVLERİNE

Çocukların duygularını oyunla keşfedebildiği, uzman eşliğinde güvenli bir ortam sunuyoruz. Hizmet almak isteyen ilçe sakinlerimizin, Çayırova’da bulunan her mahallemizdeki bilgi evlerimize giderek, rehberlik servisi için randevu talep formunun doldurmaları yeterli. Bizler en uygun zamanda vatandaşlarımıza ulaşarak birlikte belirlediğimiz randevu saatleri ile süreci başlatıyoruz. Profesyonel ekibimizle iyi oluş yolculuğunuzda yanınızdayız.”


(Erkan ERENLER)

