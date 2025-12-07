banner1216
KÜLTÜR VE SANAT:
Kocaeli Şehir Tiyatroları’ndan iki özel oyun

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Sanat Şehri Kocaeli” vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Şehir Tiyatroları, Aralık ayında tiyatroseverleri Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde iki özel oyunla buluşturuyor. Geleneksel anlatıların büyülü atmosferinden ilham alan “Evvel Zaman İçinde” ve Mevlânâ öğretilerini sahneye taşıyan “Aradığın Seni Arayandır” adlı oyunlar,  her yaştan izleyiciye unutulmaz bir tiyatro deneyimi sunacak.

07 Aralık 2025 Pazar 14:06

 MASALSI DÜNYAYA YOLCULUK

Kocaeli Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenecek olan iki yapım Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde sanatseverlerle buluşuyor. 9 Aralık Salı günü saat 14.00’te çocuk oyunu olan “Evvel Zaman İçinde” sahneye çıkıyor. Tek perdelik oyunda Keloğlan’dan Nasreddin Hoca’ya, Meddah geleneğinden Karagöz ile Hacivat’a uzanan zengin bir kültürel mirası sahneye taşıyan “Evvel Zaman İçinde”, çocukları masalsı bir yolculuğa davet ediyor. Pertev Naili Boratav’ın tekerleme derlemelerinden beslenen oyun; renkli sahne dili, müziği ve sıcak atmosferiyle çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de ilgisini çekecek.

 

MEVLÂNÂ’NIN ÖĞRETİLERİ SAHNEDE
Kocaeli Şehir Tiyatroları, Başiskele ilçesinde başka bir oyunla daha seyirciyle bir araya geliyor. “Aradığın Seni Arayandır” isimli oyun 17 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de sahneye çıkıyor. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin yüzyılları aşan öğretilerinden ilham alınan oyun, izleyiciyi kendi iç yolculuğuna çıkaran şiirsel bir dille sahneleniyor. Ahlak, erdem, adalet, merhamet ve nezaket kavramlarını Mesnevi’nin derinliklerinden bugüne taşıyan yapım, semanın ruhunu da sahneye yansıtıyor. Hem hayatı hem de edebi kişiliğiyle günümüze uzanan Mevlana’nın izinde kurgulanmış olan “Aradığın Seni Arayandır”ın başrolündeyse Levent Muratoğlu yer alıyor.

 

BÜYÜKŞEHİR SANATLA BULUŞTURUYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel ve sanatsal değerlerini korumanın yanı sıra; tiyatro, açık hava sinemaları ve çeşitli etkinliklerle vatandaşları sanatla buluşturmaya devam ediyor. Şehrin dört bir yanında sahnelenen oyunlar, her yaştan izleyicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Bu kapsamda Aralık ayında Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın iki özel oyunu, Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın ay boyunca gerçekleştireceği bu özel buluşmalara biletinial.com üzerinden bilet alarak gidebilirsiniz.


