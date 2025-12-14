GENEL:
Kartepe beyaza büründü, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

İstanbul’un yanı başındaki önemli kış turizm merkezlerinden Kartepe’de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

14 Aralık 2025 Pazar 10:38

 Hava sıcaklığının 5 derece olarak ölçüldüğü Samanlı Dağları’nın bin 640 rakımlı zirvesi Kartepe’de akşam saatlerinde yeniden etkili olan kar yağışıyla birlikte ağaçlar beyaza büründü. İstanbul’a kara yoluyla yaklaşık 120 kilometre uzaklıktaki zirvede karpostallık görüntüler oluştu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olmasıyla birlikte ekiplerin kar küreme çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Sahada görev yapan tüm çalışma arkadaşlarıma Rabbimden kolaylıklar diliyorum. Kıymetli hemşehrilerimizden de kendi can ve mal güvenlikleri ile trafik güvenliği için kış lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını özellikle rica ediyorum" dedi. 

