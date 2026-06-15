Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Kent Meydanı’nda gerçekleştirdiği “Uluslararası Kültür Buluşması” bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. 46 farklı ülkeden gelen öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Büyükakın, “Kocaeli öğrenci dostu bir şehir oldu” dedi.

ULUSLARARASI KÜLTÜR BULUŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi için dünyanın dört bir yanından Kocaeli’ne gelen öğrencilerin kültürel zenginliklerini, geleneksel kıyafetlerini, yöresel yemeklerini, halk oyunları ve dans gösterilerini katılımcılarla buluşturabilmeleri amacıyla İzmit Kent Meydanı’nda “Uluslararası Kültür Buluşması” gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi DİLMER ve Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliği ile düzenlenen muhteşem etkinlikte 46 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciler, hem mezuniyet gururunu yaşadı hem de kültürlerini Kocaeli ile buluşturdu. Renkli etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Nebi Karakoyun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve yüzlerce uluslararası öğrenci katılım gösterdi.

BAŞKAN TÜM STANTLARI GEZDİ

Etkinlik alanına gelerek birbirinden farklı kültürlerin sergilendiği stantları gezen Başkan Büyükakın yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Buradaki muhteşem atmosfer, Kocaeli’nin gerçekten öğrenci dostu bir şehir olduğunu gösteriyor. Türkiye’nin başka şehirlerinden gelen öğrenciler de başka ülkelerden gelen öğrenciler de bizler için bir misafirdir. Biz misafiri başımızın tacı biliriz. Onları rahat ettirmek için her türlü kolaylığı sağlarız. Kocaeli’den gittikleri zaman mutluluk içinde şehrimizi anmaları için tüm öğrencilerimizle çok güzel bir bağ kuruyoruz.

“KENDİNİZİ YABANCI HİSSETMEYİN”

Kendinizi burada yabancı hissetmeyin. Buranın öz evladı gibi düşünün. Bu kentte bir zorluk yaşarsanız bize gelin. Burada yaşadığınız sürede dostluklarınızı geliştirin. Ülkenize döndüğünüzde burayla orası arasındaki dostluk bağlarını pekiştirin. Bugün burada kurulan arkadaşlıklar ve biriktirilen hatıralar, yarın dünyanın dört bir yanında Türkiye ile kurulan gönül köprüleri olarak yaşamaya devam edecek. Kocaeli’de her öğrencinin bir hikâyesi, her hikâyenin bu şehre bıraktığı güzel bir izi vardır.”

“ÖĞRENCİLERİMİZİ CANDAN KUCAKLIYORLAR”

Prof. Dr. Cantürk ise, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin organize ettiği bu etkinlikte dünyanın buluştuğu ortamı görmek beni çok mutlu ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, uluslararası öğrenci sayısını artırmak. Bu noktada biz de aynı gayreti gösteriyoruz. Büyükşehir Belediyemiz, STK’larımız ve üniversitelerimiz, öğrencilerimizi candan kucaklıyor. 40’ın üzerinde ülkeden öğrencilerimiz var. Bu çok güzel bir renk. Öğrencilerimize sahip çıktığı için tekrar Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum” dedi.

“İYİ Kİ KOCAELİ’NDESİNİZ”

Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, “Bu manzarayı görünce ‘30 yıl önce bizim üniversitelerimizde bu manzara niye yoktu’ diye hayıflandım. Şu an Türkiye’de uluslararası öğrenciler için diğer Batılı ülkelerden çok farklı bir ortam yok. Hatta daha da iyi bir ortam var” dedi. Nebi Karakoyun da, “Yaptığımız tüm etkinlikler, programlar, projeler buradaki kardeşlik iklimini oluşturmak içindi. İyi ki Kocaeli’ndesiniz. Bugünün tesis edilmesinde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

UNUTULMAZ BİR ATMOSFER

Uluslararası Kültür Buluşması’nda dünyanın farklı coğrafyalarından gelen gençler alanda açtıkları stantlarda geleneksel kıyafetlerini, yöresel lezzetlerini, kültürel miraslarını, müziklerini ve danslarını paylaşarak unutulmaz bir atmosfer oluşturdu. KOÜ DİLMER, GTÜ ve KOSTÜ TÖMER’den mezun olan öğrencilere sertifikaları törenle takdim edildi. Uluslararası öğrenciler daha sonra davetlilere ülkelerinin geleneksel dans gösterileriyle müzik dinletisi sundu.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Etkinlikte düzenlenen Kahoot bilgi yarışması gençler arasında tatlı bir rekabet oluşturdu. Kültürel atölyeler, DJ performansları ve üniversite müzik gruplarının verdiği konserler alana enerji kattı, öğrenciler müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Ayrıca Büyükşehir iştiraki Antikkapı tarafından alanda soğuk şerbet, dondurmalı irmik, nohutlu pilav ve lokma ikramı yapılırken, öğrenciler Başkan Büyükakın’a misafirperverliği, samimiyeti, nezaketi, şehir ve ülke tanıtımı için sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etti.