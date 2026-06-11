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EKONOMİ:
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Shandong Firmaları Türk İş Dünyasıyla Buluştu

SHANDONG GENÇ GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ VE SHANDONG SANAYİ VE TİCARET FEDERASYONU ÜYESİ FİRMALAR İLE TEDARİKÇİ BULUŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Shandong Firmaları Türk İş Dünyasıyla Buluştu

11 Haziran 2026 Perşembe 15:05

Gebze Ticaret Odası ev sahipliğinde, Shandong Genç Girişimciler Derneği ve Shandong Sanayi ve Ticaret Federasyonu üyesi firmaların katılımlarıyla Tedarikçi Buluşmaları Programı gerçekleştirildi.
Programın açılışında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sayın Mikdat Aydın tarafından Gebze Ticaret Odası’nın faaliyetleri, bölgemizin sanayi altyapısı, yatırım potansiyeli, ihracat kapasitesi ve ekonomik gücü hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.
Programa Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sayın Yücel Yılmazel ve Sayın Sinan Yücel, Meclis Üyemiz Sayın Yusuf Demirhan ile Meslek Komite Üyelerimiz Sayın Vildan Aydın ve Sayın Sefa Karasu katılım sağladı.
Program kapsamında; kauçuk ve lastik ürünleri, enerji teknolojileri, endüstriyel ekipmanlar, kimya sanayi, tarım teknolojileri, lojistik, sağlık teknolojileri, yazılım ve dijital dönüşüm ile mühendislik ve proje yönetimi alanlarında faaliyet gösteren Türk firmaları ile Çinli firma temsilcileri arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.
Odamız koordinasyonunda düzenlenen görüşmelerde katılımcı firmalar, ürün ve hizmetlerini doğrudan alıcı firmalara tanıtma fırsatı bulurken, yeni ticari iş birlikleri ve yatırım imkanları üzerine değerlendirmelerde bulundu.
İkili iş görüşmelerine katılan Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş, Gebze Ticaret Odası olarak üyelerimizin ihracat kapasitesini artırmak, yeni pazarlara ulaşmalarını sağlamak ve uluslararası iş bağlantılarını güçlendirmek amacıyla yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek; “Üyelerimizin küresel pazarlarda daha güçlü yer alabilmeleri için yeni iş fırsatları oluşturmaya, ihracatlarını desteklemeye ve uluslararası iş birliklerine zemin hazırlamaya devam ediyoruz. Bölgemizin üretim gücünü ve rekabet avantajını dünyanın farklı pazarlarıyla buluşturmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.” ifadelerini kullandı.
Program sonunda, Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayan bu organizasyona katılım sağlayan Shandong Genç Girişimciler Derneği ve Shandong Sanayi ve Ticaret Federasyonu heyetine teşekkür edilerek, gerçekleştirilen görüşmelerin her iki ülke iş dünyası için yeni iş birliklerine ve kalıcı ticari ortaklıklara vesile olması temennisinde bulunuldu.
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