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Gebze Müftülüğü ve Beylikbağıspor’dan Yaz Kur’an Kursu Hamlesi

Gebze Müftülüğü ile Beylikbağıspor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Yaz Kur’an Kursu için kayıtlar başladı. Çocukların yaz tatilini hem manevi eğitim hem de sosyal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmesini amaçlayan kurs programı, Beylikbağı Mahallesi’nde gerçekleştirilecek.

Gebze Müftülüğü ve Beylikbağıspor'dan Yaz Kur'an Kursu Hamlesi

08 Haziran 2026 Pazartesi 22:03

 Kurs kapsamında öğrencilere Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler, ikramlar ve sportif faaliyetler sunulacak. Organizasyon çerçevesinde ayrıca camiler arası turnuvalar ve ödül törenleri de düzenlenerek çocukların eğlenceli ve verimli bir yaz dönemi geçirmeleri hedefleniyor.
Yetkililer, kursun çocukların dini bilgi ve değerler eğitimi almasının yanında arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmelerine ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.
Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kursa kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgi için 0539 228 51 41 numaralı telefonu arayabilecek.
Kurs Adresi:
Beylikbağı Mahallesi, 324. Sokak No:10, Gebze/Kocaeli
Yaz tatilinde çocuklarına hem eğitim hem de sosyal aktivite imkânı sunmak isteyen ailelerin kursa yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
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